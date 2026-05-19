Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia O Liberal 19.05.26 17h40 Márcio Tuma, presidente do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O presidente do Paysandu, Márcio Tuma, voltou a criticar a arbitragem da derrota bicolor para o Caxias, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em publicação feita nas redes sociais na noite desta segunda-feira (18), o dirigente reclamou de três lances de possível pênalti não marcados e defendeu a utilização do VAR já na primeira fase da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo Tuma, o clube foi prejudicado pela arbitragem comandada por Wagner Francisco, da Bahia. O mandatário citou um lance envolvendo o atacante Ítalo ainda no primeiro tempo, além de uma bola na mão dentro da área adversária na etapa final. O presidente também criticou a jogada que terminou na expulsão de Kleiton Pego, após o árbitro entender que o atacante simulou uma penalidade. “Pedimos também que a CBF, se não puder colocar o VAR, seria o ideal que a Série C contasse com o VAR. É uma competição nacional e merece realmente ter essa confiabilidade que o VAR traz”, publicou. VEJA MAIS Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional Márcio Tuma afirmou ainda que o clube vai apresentar uma notícia de infração junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pediu que a equipe de arbitragem não volte a atuar em jogos do Paysandu. Na publicação, o dirigente sugeriu ainda que os próprios clubes possam bancar os custos do árbitro de vídeo nas partidas da Série C. “Que a equipe mandante, ou até mesmo a equipe visitante, possa arcar com o custo do VAR e, com isso, possamos também melhorar o prestígio do espetáculo”, escreveu. Atualmente, o VAR só é utilizado na Série C a partir da fase quadrangular decisiva. O Paysandu volta a campo nesta terça-feira (20), quando enfrenta o Nacional, no Mangueirão, pela primeira partida da final da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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