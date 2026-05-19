Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. Caio Maia 19.05.26 12h44 Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada (Geremias Orlandi) O Águia de Marabá precisou agir rápido nos bastidores após ser surpreendido pela saída do técnico Júlio César Nunes. Menos de 12 horas depois de perder o comandante para o Nacional-AM, a diretoria azulina confirmou, na manhã desta terça-feira (19), a contratação de Luís Carlos Winck para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Júlio César pediu desligamento na noite da última segunda-feira após acertar com o Nacional, clube que pagou multa rescisória para tirá-lo do Azulão. Os valores da negociação não foram divulgados. Sem perder tempo, a diretoria marabaense foi ao mercado e apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro. Ex-lateral-direito de destaque nas décadas de 1980 e 1990, Luís Carlos Winck construiu carreira vitoriosa como jogador e chega com a missão de manter o Águia na briga pelo acesso à Série C. Revelado pelo Internacional, Winck acumulou passagens por grandes clubes do país, como Vasco, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo. No Vasco, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1989. Pela Seleção Brasileira, disputou 24 partidas e esteve nos Jogos Olímpicos de 1988, na Coreia do Sul. Como treinador, soma trabalhos principalmente no futebol do Sul do país, com passagens por São José, Caxias, Juventude, Pelotas, Criciúma, Cianorte e Veranópolis. Também conhece o futebol nortista, onde já comandou Rio Negro-AM, São Raimundo-AM, Nacional-AM e Manauara. Na atual temporada, Winck iniciou o ano acertado com o Anápolis, clube que mais dirigiu na carreira, mas deixou a equipe após receber proposta do Brasiliense. A passagem pelo Jacaré, no entanto, durou apenas até o Campeonato Candango, encerrado com eliminação ainda na primeira fase. Agora, o treinador chega ao Águia para substituir Júlio César Nunes, que deixa números expressivos no comando do clube paraense. Em 26 partidas, o antigo treinador conquistou 13 vitórias, sete empates e sofreu seis derrotas, alcançando aproveitamento de 58%. Sob seu comando, o Azulão chegou às semifinais da Copa Norte e entrou no G-4 do Grupo A1 da Série D, permanecendo invicto até a derrota para a Tuna Luso na rodada passada. Faltando três rodadas para o fim da primeira fase da Série D, o Águia ocupa a vice-liderança da chave, com 12 pontos, e depende apenas de si para avançar ao mata-mata da competição. A estreia de Luís Carlos Winck será no próximo sábado (23), diante do Imperatriz. Depois, o Azulão encara Tocantinópolis e Trem na reta final da fase classificatória. Sem calendário nacional garantido para 2027, o Águia trata a atual campanha na Série D como decisiva para o planejamento e o futuro esportivo do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu águia de marabá nacional-am copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 Futebol Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro 18.05.26 19h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02