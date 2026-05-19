O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada

Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM.

Caio Maia
Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada (Geremias Orlandi)

O Águia de Marabá precisou agir rápido nos bastidores após ser surpreendido pela saída do técnico Júlio César Nunes. Menos de 12 horas depois de perder o comandante para o Nacional-AM, a diretoria azulina confirmou, na manhã desta terça-feira (19), a contratação de Luís Carlos Winck para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Júlio César pediu desligamento na noite da última segunda-feira após acertar com o Nacional, clube que pagou multa rescisória para tirá-lo do Azulão. Os valores da negociação não foram divulgados.

Sem perder tempo, a diretoria marabaense foi ao mercado e apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro. Ex-lateral-direito de destaque nas décadas de 1980 e 1990, Luís Carlos Winck construiu carreira vitoriosa como jogador e chega com a missão de manter o Águia na briga pelo acesso à Série C.

Revelado pelo Internacional, Winck acumulou passagens por grandes clubes do país, como Vasco, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo. No Vasco, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1989. Pela Seleção Brasileira, disputou 24 partidas e esteve nos Jogos Olímpicos de 1988, na Coreia do Sul.

Como treinador, soma trabalhos principalmente no futebol do Sul do país, com passagens por São José, Caxias, Juventude, Pelotas, Criciúma, Cianorte e Veranópolis. Também conhece o futebol nortista, onde já comandou Rio Negro-AM, São Raimundo-AM, Nacional-AM e Manauara.

Na atual temporada, Winck iniciou o ano acertado com o Anápolis, clube que mais dirigiu na carreira, mas deixou a equipe após receber proposta do Brasiliense. A passagem pelo Jacaré, no entanto, durou apenas até o Campeonato Candango, encerrado com eliminação ainda na primeira fase.

Agora, o treinador chega ao Águia para substituir Júlio César Nunes, que deixa números expressivos no comando do clube paraense. Em 26 partidas, o antigo treinador conquistou 13 vitórias, sete empates e sofreu seis derrotas, alcançando aproveitamento de 58%. Sob seu comando, o Azulão chegou às semifinais da Copa Norte e entrou no G-4 do Grupo A1 da Série D, permanecendo invicto até a derrota para a Tuna Luso na rodada passada.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase da Série D, o Águia ocupa a vice-liderança da chave, com 12 pontos, e depende apenas de si para avançar ao mata-mata da competição.

A estreia de Luís Carlos Winck será no próximo sábado (23), diante do Imperatriz. Depois, o Azulão encara Tocantinópolis e Trem na reta final da fase classificatória.

Sem calendário nacional garantido para 2027, o Águia trata a atual campanha na Série D como decisiva para o planejamento e o futuro esportivo do clube.

