Neymar registra emoção ao ser convocado para a Copa do Mundo

O maior suspense na convocação da Seleção Brasileira era sobre Neymar ser ou não chamado para a disputa da Copa do Mundo. O atacante do Santos, em casa, ao lado de familiares e amigos, registrou o momento em que Ancelotti anunciava a lista.

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Abraçado com a esposa Bruna Biancardi, Neymar se emocionou ao ouvir o nome pronunciado pelo técnico italiano, em momento que, segundo o próprio jogador, foi um dos mais felizes de sua vida.

"A minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida", disse, antes de agradacer aos torcedores brasileiros.

Neymar e a Seleção Brasileira estreiam na Copa do Mundo no dia 13 de junho, nos Estados Unidos, com total cobertura do Grupo Liberal.