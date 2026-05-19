Neymar registra emoção ao ser convocado para a Copa do Mundo Jogador vivia a expectativa de ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti Redação O Liberal 19.05.26 11h00 O maior suspense na convocação da Seleção Brasileira era sobre Neymar ser ou não chamado para a disputa da Copa do Mundo. O atacante do Santos, em casa, ao lado de familiares e amigos, registrou o momento em que Ancelotti anunciava a lista. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Carlo Ancelotti pede que torcida confie nos 26 convocados para a Copa Treinador afirma que Neymar pode ser útil no Mundial Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico' A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio Abraçado com a esposa Bruna Biancardi, Neymar se emocionou ao ouvir o nome pronunciado pelo técnico italiano, em momento que, segundo o próprio jogador, foi um dos mais felizes de sua vida. "A minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida", disse, antes de agradacer aos torcedores brasileiros. Neymar e a Seleção Brasileira estreiam na Copa do Mundo no dia 13 de junho, nos Estados Unidos, com total cobertura do Grupo Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57