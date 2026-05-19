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Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico'

A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio

O Liberal
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Postagem celebra a convocação com imagens de fogos de artifício em verde e amarelo (Reprodução)

Bruna Biancardi publicou uma declaração para Neymar na noite desta segunda-feira (18), horas depois de o jogador ser convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A influenciadora desabafou sobre as dificuldades que o marido enfrentou antes de descobrir que jogaria o Mundial e contou que chegou a se preocupar com o psicológico do atleta, mas também comemorou a conquista.

"Vi e vivi com você os dias difíceis, o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as dores que você suportou em silêncio e no nosso quarto, as renúncias que você fez; vi você continuar quando estava cansado, mesmo quando desistir parecia mais fácil. Vi você se levantar depois das frustrações, dos ataques, das piadas, das manchetes sensacionalistas e confesso que, em muitos momentos, me preocupei de verdade com o seu psicológico. Mas você nunca desistiu de você, nem nós", iniciou Bruna.

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A influenciadora também ressaltou que, além das críticas, muitas pessoas torceram para Neymar ser convocado. "Também vi como o Brasil pediu por você. E foi emocionante ver o quanto as pessoas reconhecem o que muitos tentaram apagar. E isso só me fez ter ainda mais certeza de que o seu propósito até aqui já foi muito bem realizado e que a história que você escreveu no futebol já é linda."

"Agora começa uma nova fase, talvez a mais esperada por você. Essa convocação não é sorte. É o resultado da sua entrega, fé, esforço, coragem e amor pelo que faz. Sei o quanto vestir essa camisa representa para você. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quantas vezes trabalhou em silêncio para merecer estar ali", continuou Biancardi.

Por fim, Bruna se declarou a Neymar. "Eu e a nossa família estaremos sempre com você: na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, nos dias bons ou nos ruins. Te amamos infinitamente. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em cada passo", concluiu ela.

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