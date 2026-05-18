Neymar comemora convocação para a Copa do Mundo com publicidades

Neymar comemorou a convocação para a Copa do Mundo com várias publicidades nas redes sociais. Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira no Mundial deste ano, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jogador do Santos foi uma das grandes novidades da lista de convocados. Esta é a primeira vez que ele foi chamado para a seleção desde a chegada do italiano.

"E o Neymar? A pergunta que o Brasil inteiro repetiu nos últimos 4 anos acabou de ser respondida: o comeback veio aí. E se tem alguém que entende o valor de fazer uma entrega de respeito na hora certa, somos nós. Prepara a torcida, que a gente entrega o resto", escreveu o marketplace Mercado Livre em publicação no Instagram.

Vale destacar que Neymar não atuava na seleção há cerca de dois anos. O último jogo do craque com o Brasil foi em outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

"A ligação que todos estávamos esperando O cenário mundial não seria o mesmo sem o Neymar", escreveu a Puma em publicação também no Instagram.

Outra marca que divulgou uma propaganda em colaboração com o jogador foi a Red Bull. "79 gols pelo Brasil, e ainda não acabou. Te vejo em campo Neymar", escreveu a marca de bebidas energéticas na mesma rede social.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Na primeira fase da competição, todos os jogos da seleção serão disputados nos Estados Unidos. O início da caminhada do Brasil rumo ao hexa é no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Na segunda rodada, a seleção enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na Pensilvânia. O último jogo do Brasil na fase de grupos é contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

A abertura do Mundial será no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), entre México, um dos países anfitriões do torneio, contra a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a grande final será no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.