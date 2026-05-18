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Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

Caio Maia
fonte

Bruno Leonardo, da Chapecoense (Rangel Agnolin/@rangelreporter)

A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira (18)a aplicação de uma multa disciplinar ao zagueiro Bruno Leonardo após as declarações dadas pelo jogador na derrota por 3 a 2 para o Remo, no último domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

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O defensor acabou protagonizando o lance decisivo da partida ao marcar contra o próprio patrimônio, resultado que confirmou a vitória da equipe paraense. Vaiado pelos torcedores após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada em entrevista que viralizou nas redes sociais.

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"E no lance, era uma bola que eles estavam passando, me estiquei para tirar, mas nem sempre a bola vai para fora. Podem vaiar, podem vaiar. Tem que ser p... para jogar futebol, se não era só ficar assistindo. Então pode vaiar, tem que cobrar resultado, é o papel deles, apoiar e vaiar quando as coisas não dão certo", declarou o atleta.

Em nota oficial, a Chapecoense informou que, além da punição financeira, a diretoria conversou com o jogador após o episódio. Segundo o clube, Bruno Leonardo reconheceu o erro e demonstrou arrependimento pela maneira como se expressou.

A equipe catarinense também ressaltou que considera o caso uma situação isolada e destacou o histórico do zagueiro dentro do elenco.

"Sempre demonstrou comprometimento, liderança positiva junto ao grupo e forte identificação com a camisa verde e branca", escreveu o clube.

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