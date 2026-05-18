Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. Caio Maia 18.05.26 15h02 Bruno Leonardo, da Chapecoense (Rangel Agnolin/@rangelreporter) A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira (18)a aplicação de uma multa disciplinar ao zagueiro Bruno Leonardo após as declarações dadas pelo jogador na derrota por 3 a 2 para o Remo, no último domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O defensor acabou protagonizando o lance decisivo da partida ao marcar contra o próprio patrimônio, resultado que confirmou a vitória da equipe paraense. Vaiado pelos torcedores após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada em entrevista que viralizou nas redes sociais. VEJA MAIS Léo Condé destaca reação do Remo após vitória fora de casa sobre a Chapecoense Leão chega a quatro jogos sem perder, sobe para a 18ª posição e mantém sequência positiva após classificação histórica sobre o Bahia na Copa do Brasil Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá "E no lance, era uma bola que eles estavam passando, me estiquei para tirar, mas nem sempre a bola vai para fora. Podem vaiar, podem vaiar. Tem que ser p... para jogar futebol, se não era só ficar assistindo. Então pode vaiar, tem que cobrar resultado, é o papel deles, apoiar e vaiar quando as coisas não dão certo", declarou o atleta. Em nota oficial, a Chapecoense informou que, além da punição financeira, a diretoria conversou com o jogador após o episódio. Segundo o clube, Bruno Leonardo reconheceu o erro e demonstrou arrependimento pela maneira como se expressou. A equipe catarinense também ressaltou que considera o caso uma situação isolada e destacou o histórico do zagueiro dentro do elenco. "Sempre demonstrou comprometimento, liderança positiva junto ao grupo e forte identificação com a camisa verde e branca", escreveu o clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário 19.05.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57