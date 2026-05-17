Léo Condé destaca reação do Remo após vitória fora de casa sobre a Chapecoense

O Clube do Remo confirmou o bom momento na temporada ao vencer a Chapecoense por 3 a 2, fora de casa, em jogo movimentado pela Série A. O resultado colocou o Leão na 18ª posição da tabela e ampliou para quatro partidas a sequência sem derrotas da equipe azulina.

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Após a partida, o treinador destacou o crescimento da equipe e valorizou a atuação em Chapecó. Segundo ele, o confronto já era esperado como um dos mais difíceis da rodada.

“Foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias de momentos. A gente começou melhor, fez o gol e teve um predomínio da partida. Depois a Chapecoense cresceu, empatou e terminou o primeiro tempo melhor que a gente”, avaliou.

O Remo abriu o placar, sofreu a virada no segundo tempo, mas conseguiu reagir rapidamente até chegar ao terceiro gol em um lance contra da defesa adversária nos minutos finais.

Condé explicou que o time precisou ajustar o posicionamento no intervalo para conter as jogadas da Chapecoense e encontrar mais espaços pelos lados do campo.

“Fizemos alguns ajustes de posicionamento, principalmente para tirar as triangulações deles. Também passamos a trabalhar mais pelos lados do campo. A equipe não se abateu quando sofreu a virada e continuou jogando dentro da proposta”, afirmou.

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O treinador também destacou a importância do resultado diante de um adversário direto na luta contra a parte inferior da tabela. “Saímos daqui com um resultado muito importante diante de um jogo que sabíamos que seria muito aberto”, disse.

Apesar da sequência positiva, Léo Condé evitou falar em objetivos maiores neste momento e reforçou que a prioridade segue sendo a permanência na Série A.

“O primeiro objetivo é buscar a permanência. A gente vai passo a passo. Começamos mal o campeonato, mas já conseguimos uma boa sequência, com sete pontos nos últimos três jogos”, destacou.