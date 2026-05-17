Léo Condé destaca reação do Remo após vitória fora de casa sobre a Chapecoense Leão chega a quatro jogos sem perder, sobe para a 18ª posição e mantém sequência positiva após classificação histórica sobre o Bahia na Copa do Brasil O Liberal 17.05.26 21h40 Léo Condé garantiu mais uma vitória no comando do Remo. (Wagner Santana / O Liberal) O Clube do Remo confirmou o bom momento na temporada ao vencer a Chapecoense por 3 a 2, fora de casa, em jogo movimentado pela Série A. O resultado colocou o Leão na 18ª posição da tabela e ampliou para quatro partidas a sequência sem derrotas da equipe azulina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após a partida, o treinador destacou o crescimento da equipe e valorizou a atuação em Chapecó. Segundo ele, o confronto já era esperado como um dos mais difíceis da rodada. “Foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias de momentos. A gente começou melhor, fez o gol e teve um predomínio da partida. Depois a Chapecoense cresceu, empatou e terminou o primeiro tempo melhor que a gente”, avaliou. O Remo abriu o placar, sofreu a virada no segundo tempo, mas conseguiu reagir rapidamente até chegar ao terceiro gol em um lance contra da defesa adversária nos minutos finais. Condé explicou que o time precisou ajustar o posicionamento no intervalo para conter as jogadas da Chapecoense e encontrar mais espaços pelos lados do campo. “Fizemos alguns ajustes de posicionamento, principalmente para tirar as triangulações deles. Também passamos a trabalhar mais pelos lados do campo. A equipe não se abateu quando sofreu a virada e continuou jogando dentro da proposta”, afirmou. VEJA MAIS Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional O treinador também destacou a importância do resultado diante de um adversário direto na luta contra a parte inferior da tabela. “Saímos daqui com um resultado muito importante diante de um jogo que sabíamos que seria muito aberto”, disse. Apesar da sequência positiva, Léo Condé evitou falar em objetivos maiores neste momento e reforçou que a prioridade segue sendo a permanência na Série A. “O primeiro objetivo é buscar a permanência. A gente vai passo a passo. Começamos mal o campeonato, mas já conseguimos uma boa sequência, com sete pontos nos últimos três jogos”, destacou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 chapecoense x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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