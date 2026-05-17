Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A

O Clube do Remo venceu a Chapecoense neste domingo (17), na Arena Condá, em Chapecó, pela Série A. Em uma partida movimentada do início ao fim, o Leão Azul garantiu o triunfo com um gol contra de Bruno Leonardo aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Remo chegou aos 15 pontos e subiu para a 18ª colocação.

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O time paraense abriu o placar ainda na etapa inicial com Yago Pikachu, mas viu a Chapecoense reagir e virar o jogo no começo do segundo tempo. O Remo, no entanto, voltou a empatar com Jajá e pressionou até chegar ao terceiro gol na reta final.

A resposta catarinense veio ainda na etapa inicial. A Chapecoense cresceu na partida e empatou aos 24, com Marcinho aproveitando espaço dentro da área. Antes do intervalo, o goleiro Marcelo Rangel ainda evitou a virada em lance perigoso.

O segundo tempo começou elétrico. Logo no primeiro minuto, Rafael Cavalheira apareceu após cruzamento de Neto Pessoa e virou para os donos da casa. O gol esfriou momentaneamente o Remo, mas a reação azulina não demorou.

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Aos cinco minutos, Jajá aproveitou bola levantada pela direita e deixou tudo igual novamente. O empate devolveu confiança ao time paraense, que passou a pressionar mais na reta final da partida.

O duelo ficou aberto, com chances para os dois lados. Marcelinho quase marcou em chute que passou perto da trave, enquanto Marcelo Rangel voltou a aparecer bem para segurar o empate.

Quando o confronto caminhava para igualdade, saiu o lance decisivo. Aos 42 minutos, Marcelinho cruzou pela direita e o zagueiro Bruno Leonardo tentou cortar, mas acabou desviando contra a própria meta, decretando a vitória remista na Arena Condá.

Na próxima rodada, o Leão Azul enfrenta o Athletico Paranaense, em Belém, em confronto que pode tirar o time azulino da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Data: 17/05/2026

Local: Arena Condá - Chapecó-SC

Hora: 18h30

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Cartões Amarelos: João Paulo,. Camilo (Chapecoense) Marcelinho (Remo)

Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma (Garcez), Bruno Leonardo, João Paulo, Marcos Vinícius (João Vitor); Bruno Pacheco, Camilo, Rafael Cavalheira; Ênio (Jean Carlos), Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Rubens).

Técnico: Fábio Matias

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick (David Braga), Zé Wellisson e Vitor Bueno (Leonel Picco); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Diego Hernández) e Jajá (Poveda)

Técnico: Léo Condé