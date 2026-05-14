Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional O Liberal 14.05.26 15h29 Remo e Flamengo jogaram pelas oitavas da Copa do Brasil em Belém. (Edimar Farias / Arquivo O Liberal) A vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil trouxe ao Remo uma alegria incomum, que, para muitos, chega a ser algo inédito na história azulina: a participação nas oitavas de final da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O torcedor remista na casa dos 20 anos verá pela primeira vez o time avançar à reta final da segunda competição mais importante do país. O feito alcançado após duas vitórias sobre o Bahia resgata um passado distanter, mais precisamente de 2003, quando o time esteve na mesma fase, sendo eliminado pelo Flamengo. Naquele ano, não só o Remo, mas o pais vivia um outro momento. Era o primeiro ano de governo do então presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva. Confrontos entre Remo e Internacional Uma época onde a internet era uma realidade distante e a TV dominava a opinião pública, com programas que entraram para o imaginário popular. Em campo, o Leão Azul vivia outra realidade: campeão paraense em cima da Tuna Luso, com um time formado por ídolos lembrados até os dias de hoje, tal como o "príncipe" Gian, além do goleiro Ivair, o "Nego Gato". VEJA MAIS Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Com o título paraense em mãos, os azulinos apostaram as fichas na Copa do Brasil, onde começaram bem, derrotando o Ypiranga-AP. Na sequência veio a primeira pedreira, nada menos que o Internacional. No jogo de ida, o Remo venceu com gol de Irituia. O time era treinado por Julio César Leal. Do outro lado, um velho conhecido na trave colorada chamava atenção. Era Clemer, que, anos antes, iniciava a carreira em Belém do Pará, antes de seguir rumo ao estrelato mundial. Confira o jogo de volta entre Remo e Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil. Mesmo perdendo a volta por 2 a 1, o Remo avançou para enfrentar o Flamengo de Júlio César, Fernando Baiano, Felipe, entre outros. Foi um massacre. Vitoria rubro-negra por 4 a 0 no jogo de ida e 3 a 2 na volta. Pelo Remo fizeram Gian e Márcio Belém. Foi o fim da linha para um time que ainda fez ótima campanha na Série B, terminando aquele ano em quinto, atrás de Marília, Sport, Botafogo e Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional 14.05.26 15h29 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19