Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil

A vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil trouxe ao Remo uma alegria incomum, que, para muitos, chega a ser algo inédito na história azulina: a participação nas oitavas de final da competição.

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O torcedor remista na casa dos 20 anos verá pela primeira vez o time avançar à reta final da segunda competição mais importante do país.

O feito alcançado após duas vitórias sobre o Bahia resgata um passado distanter, mais precisamente de 2003, quando o time esteve na mesma fase, sendo eliminado pelo Flamengo.

Naquele ano, não só o Remo, mas o pais vivia um outro momento. Era o primeiro ano de governo do então presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva.

Confrontos entre Remo e Internacional

Uma época onde a internet era uma realidade distante e a TV dominava a opinião pública, com programas que entraram para o imaginário popular.

Em campo, o Leão Azul vivia outra realidade: campeão paraense em cima da Tuna Luso, com um time formado por ídolos lembrados até os dias de hoje, tal como o "príncipe" Gian, além do goleiro Ivair, o "Nego Gato".

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Com o título paraense em mãos, os azulinos apostaram as fichas na Copa do Brasil, onde começaram bem, derrotando o Ypiranga-AP.

Na sequência veio a primeira pedreira, nada menos que o Internacional. No jogo de ida, o Remo venceu com gol de Irituia. O time era treinado por Julio César Leal.

Do outro lado, um velho conhecido na trave colorada chamava atenção. Era Clemer, que, anos antes, iniciava a carreira em Belém do Pará, antes de seguir rumo ao estrelato mundial.

Confira o jogo de volta entre Remo e Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Mesmo perdendo a volta por 2 a 1, o Remo avançou para enfrentar o Flamengo de Júlio César, Fernando Baiano, Felipe, entre outros.

Foi um massacre. Vitoria rubro-negra por 4 a 0 no jogo de ida e 3 a 2 na volta. Pelo Remo fizeram Gian e Márcio Belém. Foi o fim da linha para um time que ainda fez ótima campanha na Série B, terminando aquele ano em quinto, atrás de Marília, Sport, Botafogo e Palmeiras.