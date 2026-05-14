Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A O Liberal 14.05.26 0h25 Léo Condé levou o Remo às oitavas da Copa do Brasil. (Wagner Santana / O Liberal) A classificação do Clube do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil foi bastante comemorada pelo técnico Léo Condé após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão. Depois de também vencer o confronto de ida, em Salvador, por 3 a 1, o treinador destacou o peso do resultado conquistado diante de um adversário da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Condé, o avanço azulino representa um feito importante pelo nível do confronto e pela maneira como a equipe se comportou nos dois jogos. “Sem dúvida, é um resultado bastante expressivo. Avançar de fase na segunda competição mais importante do país, contra um grande adversário, um elenco muito bem montado e um treinador experiente”, avaliou. O treinador ressaltou ainda a postura do Remo mesmo após sofrer o primeiro gol da partida no Mangueirão. Para ele, o time mostrou maturidade emocional para manter a proposta de jogo e buscar a virada diante da torcida azulina. “Saímos atrás no placar e não nos abatemos. Seguimos na nossa proposta de jogo, que era marcar forte e sair em velocidade para o ataque. É um mérito muito grande dos jogadores”, afirmou. VEJA MAIS Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. Condé também valorizou o desempenho coletivo da equipe e lembrou que o clube volta a alcançar as oitavas da Copa do Brasil após anos afastado das grandes campanhas nacionais. “Fizemos um bom jogo tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Avançar depois de vários anos é algo muito valioso para o clube”, destacou. O técnico revelou ainda que orientou o elenco a não atuar apenas para administrar a vantagem construída no primeiro duelo. Mesmo com o placar agregado favorável, a ideia era manter intensidade e competitividade diante do Bahia. “Eu disse que não dava para vir ao jogo apenas para administrar resultado. Naturalmente, não precisávamos acelerar o tempo todo, mas também não podíamos apenas ficar segurando o jogo”, explicou. Classificado às oitavas de final, o Remo agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na competição. Além da vaga, o clube garantiu uma premiação milionária de cerca de R$ 3 milhões e agora volta os olhares para a Série A, onde enfrenta a Chapecoense, no domingo (17), na Arena Condá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa do brasil 2026 remo x bahia jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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