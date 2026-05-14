Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

O Liberal
fonte

Léo Condé levou o Remo às oitavas da Copa do Brasil. (Wagner Santana / O Liberal)

A classificação do Clube do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil foi bastante comemorada pelo técnico Léo Condé após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão. Depois de também vencer o confronto de ida, em Salvador, por 3 a 1, o treinador destacou o peso do resultado conquistado diante de um adversário da Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo Condé, o avanço azulino representa um feito importante pelo nível do confronto e pela maneira como a equipe se comportou nos dois jogos.

“Sem dúvida, é um resultado bastante expressivo. Avançar de fase na segunda competição mais importante do país, contra um grande adversário, um elenco muito bem montado e um treinador experiente”, avaliou.

O treinador ressaltou ainda a postura do Remo mesmo após sofrer o primeiro gol da partida no Mangueirão. Para ele, o time mostrou maturidade emocional para manter a proposta de jogo e buscar a virada diante da torcida azulina.

“Saímos atrás no placar e não nos abatemos. Seguimos na nossa proposta de jogo, que era marcar forte e sair em velocidade para o ataque. É um mérito muito grande dos jogadores”, afirmou.

VEJA MAIS

image Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil
Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

image Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa
Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa

image Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão
Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

Condé também valorizou o desempenho coletivo da equipe e lembrou que o clube volta a alcançar as oitavas da Copa do Brasil após anos afastado das grandes campanhas nacionais.

“Fizemos um bom jogo tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Avançar depois de vários anos é algo muito valioso para o clube”, destacou.

O técnico revelou ainda que orientou o elenco a não atuar apenas para administrar a vantagem construída no primeiro duelo. Mesmo com o placar agregado favorável, a ideia era manter intensidade e competitividade diante do Bahia.

“Eu disse que não dava para vir ao jogo apenas para administrar resultado. Naturalmente, não precisávamos acelerar o tempo todo, mas também não podíamos apenas ficar segurando o jogo”, explicou.

Classificado às oitavas de final, o Remo agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na competição. Além da vaga, o clube garantiu uma premiação milionária de cerca de R$ 3 milhões e agora volta os olhares para a Série A, onde enfrenta a Chapecoense, no domingo (17), na Arena Condá.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

copa do brasil 2026

remo x bahia

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

LEÃO VAI PRA CIMA

Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa

Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa

13.05.26 20h58

Futebol

Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão

Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

13.05.26 17h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Remo volta a vencer Bahia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil

14.05.26 0h02

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

BICOLOR

VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil

Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário

13.05.26 23h44

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda