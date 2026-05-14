Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

A classificação do Clube do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil foi bastante comemorada pelo técnico Léo Condé após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão. Depois de também vencer o confronto de ida, em Salvador, por 3 a 1, o treinador destacou o peso do resultado conquistado diante de um adversário da Série A.

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Segundo Condé, o avanço azulino representa um feito importante pelo nível do confronto e pela maneira como a equipe se comportou nos dois jogos.

“Sem dúvida, é um resultado bastante expressivo. Avançar de fase na segunda competição mais importante do país, contra um grande adversário, um elenco muito bem montado e um treinador experiente”, avaliou.

O treinador ressaltou ainda a postura do Remo mesmo após sofrer o primeiro gol da partida no Mangueirão. Para ele, o time mostrou maturidade emocional para manter a proposta de jogo e buscar a virada diante da torcida azulina.

“Saímos atrás no placar e não nos abatemos. Seguimos na nossa proposta de jogo, que era marcar forte e sair em velocidade para o ataque. É um mérito muito grande dos jogadores”, afirmou.

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Condé também valorizou o desempenho coletivo da equipe e lembrou que o clube volta a alcançar as oitavas da Copa do Brasil após anos afastado das grandes campanhas nacionais.

“Fizemos um bom jogo tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Avançar depois de vários anos é algo muito valioso para o clube”, destacou.

O técnico revelou ainda que orientou o elenco a não atuar apenas para administrar a vantagem construída no primeiro duelo. Mesmo com o placar agregado favorável, a ideia era manter intensidade e competitividade diante do Bahia.

“Eu disse que não dava para vir ao jogo apenas para administrar resultado. Naturalmente, não precisávamos acelerar o tempo todo, mas também não podíamos apenas ficar segurando o jogo”, explicou.

Classificado às oitavas de final, o Remo agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na competição. Além da vaga, o clube garantiu uma premiação milionária de cerca de R$ 3 milhões e agora volta os olhares para a Série A, onde enfrenta a Chapecoense, no domingo (17), na Arena Condá.