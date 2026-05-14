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Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante'

Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa'

O Liberal
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Jogador tricolor desabafou após o jogo contra o Leão Azul (Reprodução / Instagram)

O Bahia saiu do jogo contra o Remo, válido pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, com a eliminação do torneio e o sinal de alerta ligado. O time tricolor chegou ao sexto jogo seguido sem vitórias. Com isso, a torcida tem cobrado bastante os jogadores e a comissão técnica. Logo após a partida, o jogador Rodrigo Nestor desabafou sobre a situação e o clima dentro da equipe.

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Segundo ele, os atletas vêm enfrentando um momento difícil e disse que alguns não podem nem sair de casa por medo

"É difícil falar nesse momento. A gente vem de semanas difíceis pra caramba, de não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo. Isso é muito ruim, muito (sic). Esse grupo e a torcida não mereciam isso, é um prejuízo gigante, como foi ter saído da Libertadores, esse aqui é ainda maior, muito difícil. Agora o que nos resta é levantar a cabeça, lidar com as dificuldades. Quem pode tirar o Bahia dessa dificuldade toda que está sendo esse primeiro semestre somos nós, jogadores. Agora é tirar forças de onde não tem, porque está difícil e pesado para nós", desabafou o jogador do Tricolor baiano em entrevista ao Sportv após o jogo.

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O Bahia perdeu a partida de ida, em casa, para o Remo por 3 a 1. Na volta, o time até saiu na frente, mas sofreu o empate e, logo depois, a virada. Esta foi a terceira derrota da equipe para o Leão Azul. O clube paraense já havia goleado os baianos por 4 a 1 pelo Brasileirão.

Além disso, foi a quarta derrota em seis jogos do time comandado por Rogério Ceni. Apesar da sequência ruim, o Bahia é o sexto colocado no Brasileirão, com 22 pontos, enquanto o Remo é o vice-lanterna, com 12.

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