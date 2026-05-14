Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' O Liberal 14.05.26 12h19 Jogador tricolor desabafou após o jogo contra o Leão Azul (Reprodução / Instagram) O Bahia saiu do jogo contra o Remo, válido pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, com a eliminação do torneio e o sinal de alerta ligado. O time tricolor chegou ao sexto jogo seguido sem vitórias. Com isso, a torcida tem cobrado bastante os jogadores e a comissão técnica. Logo após a partida, o jogador Rodrigo Nestor desabafou sobre a situação e o clima dentro da equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo ele, os atletas vêm enfrentando um momento difícil e disse que alguns não podem nem sair de casa por medo "É difícil falar nesse momento. A gente vem de semanas difíceis pra caramba, de não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo. Isso é muito ruim, muito (sic). Esse grupo e a torcida não mereciam isso, é um prejuízo gigante, como foi ter saído da Libertadores, esse aqui é ainda maior, muito difícil. Agora o que nos resta é levantar a cabeça, lidar com as dificuldades. Quem pode tirar o Bahia dessa dificuldade toda que está sendo esse primeiro semestre somos nós, jogadores. Agora é tirar forças de onde não tem, porque está difícil e pesado para nós", desabafou o jogador do Tricolor baiano em entrevista ao Sportv após o jogo. VEJA MAIS Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões O Bahia perdeu a partida de ida, em casa, para o Remo por 3 a 1. Na volta, o time até saiu na frente, mas sofreu o empate e, logo depois, a virada. Esta foi a terceira derrota da equipe para o Leão Azul. O clube paraense já havia goleado os baianos por 4 a 1 pelo Brasileirão. Além disso, foi a quarta derrota em seis jogos do time comandado por Rogério Ceni. Apesar da sequência ruim, o Bahia é o sexto colocado no Brasileirão, com 22 pontos, enquanto o Remo é o vice-lanterna, com 12. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo bahia copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19