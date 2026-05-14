Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’

O lateral-esquerdo Mayk celebrou a classificação do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (13), no Mangueirão. Titular da equipe azulina nesta primeira metade da temporada, o jogador destacou a dificuldade do confronto diante da equipe baiana e valorizou a atuação do Leão nos dois jogos do mata-mata.

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“Uma grande classificação, compatível com a nossa entrega, organização e nível de concentração nesses dois jogos. O placar agregado pode dar a entender que tivemos vida fácil, mas muito pelo contrário. Foram dois jogos muito disputados, físico, tático, muita tensão também. O Bahia tem um dos grandes elencos do nosso futebol, não à toa tem tido destaque nos últimos anos. Graças a Deus deu tudo certo e estamos nas oitavas”, afirmou.

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Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. Mesmo sem gols marcados pelo Remo, o lateral tem se destacado pelo desempenho defensivo e pela disciplina tática, características importantes para o modelo de jogo adotado pela equipe paraense.

A mudança no estilo de atuação tem refletido nos resultados recentes. O Remo chega a três partidas sem derrota e somou quatro pontos nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para Mayk, o triunfo diante do Bahia reforça a evolução da equipe, que busca transformar o bom desempenho em regularidade ao longo da temporada.

“Tenho certeza que foi uma noite especial pra todos que vieram ao estádio e ‘jogaram’ com a gente. Assim, somos muito mais fortes e já demonstramos isso. A vitória de hoje vale mais que a classificação pra gente. Temos feito bons jogos, mas ainda estamos em busca de uma regularidade maior nos resultados. E vencer bem dá uma moral maior para todo o grupo. Sempre tem coisas a lapidar, melhorar, evoluir, mas fazer isso pós-vitória é sempre melhor”, completou.

O Remo volta a campo no próximo domingo (17), às 19h, quando enfrenta a Associação Chapecoense de Futebol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.