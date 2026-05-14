Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. Caio Maia 14.05.26 12h38 Mayk, lateral-esquerdo do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal) O lateral-esquerdo Mayk celebrou a classificação do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (13), no Mangueirão. Titular da equipe azulina nesta primeira metade da temporada, o jogador destacou a dificuldade do confronto diante da equipe baiana e valorizou a atuação do Leão nos dois jogos do mata-mata. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Uma grande classificação, compatível com a nossa entrega, organização e nível de concentração nesses dois jogos. O placar agregado pode dar a entender que tivemos vida fácil, mas muito pelo contrário. Foram dois jogos muito disputados, físico, tático, muita tensão também. O Bahia tem um dos grandes elencos do nosso futebol, não à toa tem tido destaque nos últimos anos. Graças a Deus deu tudo certo e estamos nas oitavas”, afirmou. VEJA MAIS Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. Mesmo sem gols marcados pelo Remo, o lateral tem se destacado pelo desempenho defensivo e pela disciplina tática, características importantes para o modelo de jogo adotado pela equipe paraense. A mudança no estilo de atuação tem refletido nos resultados recentes. O Remo chega a três partidas sem derrota e somou quatro pontos nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para Mayk, o triunfo diante do Bahia reforça a evolução da equipe, que busca transformar o bom desempenho em regularidade ao longo da temporada. “Tenho certeza que foi uma noite especial pra todos que vieram ao estádio e ‘jogaram’ com a gente. Assim, somos muito mais fortes e já demonstramos isso. A vitória de hoje vale mais que a classificação pra gente. Temos feito bons jogos, mas ainda estamos em busca de uma regularidade maior nos resultados. E vencer bem dá uma moral maior para todo o grupo. Sempre tem coisas a lapidar, melhorar, evoluir, mas fazer isso pós-vitória é sempre melhor”, completou. O Remo volta a campo no próximo domingo (17), às 19h, quando enfrenta a Associação Chapecoense de Futebol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol jornal amazônia esportes mayk remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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