Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’

Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares.

Caio Maia
fonte

Mayk, lateral-esquerdo do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal)

O lateral-esquerdo Mayk celebrou a classificação do Remo às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (13), no Mangueirão. Titular da equipe azulina nesta primeira metade da temporada, o jogador destacou a dificuldade do confronto diante da equipe baiana e valorizou a atuação do Leão nos dois jogos do mata-mata.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Uma grande classificação, compatível com a nossa entrega, organização e nível de concentração nesses dois jogos. O placar agregado pode dar a entender que tivemos vida fácil, mas muito pelo contrário. Foram dois jogos muito disputados, físico, tático, muita tensão também. O Bahia tem um dos grandes elencos do nosso futebol, não à toa tem tido destaque nos últimos anos. Graças a Deus deu tudo certo e estamos nas oitavas”, afirmou.

VEJA MAIS

image Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante'
Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa'

image Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação
Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional

image Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil
Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. Mesmo sem gols marcados pelo Remo, o lateral tem se destacado pelo desempenho defensivo e pela disciplina tática, características importantes para o modelo de jogo adotado pela equipe paraense.

A mudança no estilo de atuação tem refletido nos resultados recentes. O Remo chega a três partidas sem derrota e somou quatro pontos nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para Mayk, o triunfo diante do Bahia reforça a evolução da equipe, que busca transformar o bom desempenho em regularidade ao longo da temporada.

“Tenho certeza que foi uma noite especial pra todos que vieram ao estádio e ‘jogaram’ com a gente. Assim, somos muito mais fortes e já demonstramos isso. A vitória de hoje vale mais que a classificação pra gente. Temos feito bons jogos, mas ainda estamos em busca de uma regularidade maior nos resultados. E vencer bem dá uma moral maior para todo o grupo. Sempre tem coisas a lapidar, melhorar, evoluir, mas fazer isso pós-vitória é sempre melhor”, completou.

O Remo volta a campo no próximo domingo (17), às 19h, quando enfrenta a Associação Chapecoense de Futebol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

jornal amazônia

esportes

mayk

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’

Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares.

14.05.26 12h38

futebol

Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante'

Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa'

14.05.26 12h19

FUTEBOL

Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação

Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional

14.05.26 10h32

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação

Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional

14.05.26 10h32

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

futebol

Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante'

Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa'

14.05.26 12h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda