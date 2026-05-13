Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste

O Anápolis está na final da Copa Centro-Oeste. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe venceu o Vila Nova-GO nos pênaltis por 4 a 3 e garantiu vaga na decisão do torneio, que vale classificação para a final da Copa Verde.

O Anápolis abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Fernando Viana. Na etapa final, o Vila Nova buscou o empate com João Vieira, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

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Nas cinco primeiras cobranças, cada equipe desperdiçou duas tentativas. O Vila Nova teve a chance de confirmar a classificação, mas William Maranhão perdeu a última cobrança da série regular.

Nas penalidades alternadas, o goleiro Ravel foi decisivo ao defender uma cobrança e assegurar a vaga do Anápolis na final da Copa Centro-Oeste. Agora, o clube goiano enfrentará o Rio Branco-ES, que eliminou o Gama na outra semifinal da competição.

Paysandu enfrentará o Nacional-AM na Copa Norte

Do outro lado da chave regional, a Copa Norte já definiu os finalistas. O Paysandu enfrentará o Nacional-AM na disputa pela vaga na decisão da Copa Verde. O Papão eliminou o Águia de Marabá, enquanto o Nacional-AM superou o Porto Velho.

Os campeões da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte disputarão a final da Copa Verde. Além do título regional, o vencedor também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Maior campeão da história da Copa Verde, o Paysandu tenta conquistar o sexto título da competição. O clube paraense soma cinco troféus e é a equipe com mais conquistas no torneio regional.