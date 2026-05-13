Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. O Liberal 13.05.26 22h14 O Anápolis está na final da Copa Centro-Oeste. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe venceu o Vila Nova-GO nos pênaltis por 4 a 3 e garantiu vaga na decisão do torneio, que vale classificação para a final da Copa Verde. O Anápolis abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Fernando Viana. Na etapa final, o Vila Nova buscou o empate com João Vieira, levando a decisão para as cobranças de pênaltis. VEJA MAIS Menino Gui e Pampam se encontram antes de Vasco x Paysandu pela Copa do Brasil Torcedores símbolo de Vasco e Paysandu se encontraram em São Januário e protagonizaram um momento de inclusão e emoção antes da partida Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Nas cinco primeiras cobranças, cada equipe desperdiçou duas tentativas. O Vila Nova teve a chance de confirmar a classificação, mas William Maranhão perdeu a última cobrança da série regular. Nas penalidades alternadas, o goleiro Ravel foi decisivo ao defender uma cobrança e assegurar a vaga do Anápolis na final da Copa Centro-Oeste. Agora, o clube goiano enfrentará o Rio Branco-ES, que eliminou o Gama na outra semifinal da competição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Paysandu enfrentará o Nacional-AM na Copa Norte Do outro lado da chave regional, a Copa Norte já definiu os finalistas. O Paysandu enfrentará o Nacional-AM na disputa pela vaga na decisão da Copa Verde. O Papão eliminou o Águia de Marabá, enquanto o Nacional-AM superou o Porto Velho. Os campeões da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte disputarão a final da Copa Verde. Além do título regional, o vencedor também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Maior campeão da história da Copa Verde, o Paysandu tenta conquistar o sexto título da competição. O clube paraense soma cinco troféus e é a equipe com mais conquistas no torneio regional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Verde Copa Verde 2026 PAYSANDU ANÁPOLIS nacional-am Rio Branco-ES COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Remo volta a vencer Bahia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 14.05.26 0h02 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41