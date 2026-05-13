Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. O Liberal 13.05.26 17h37 Remo e Bahia terá a presença de mais de 700 agentes. (Thiago Gomes/O Liberal) Mais de 700 agentes de segurança atuarão na operação montada para o jogo entre Remo e Bahia, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A expectativa é de público superior a 30 mil torcedores. Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação contará com 777 agentes distribuídos dentro e fora do estádio. Os portões do Mangueirão e do estacionamento serão abertos às 18h30. O esquema reúne efetivos das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal e outros órgãos estaduais e municipais. Ao todo, serão utilizadas 115 viaturas, 53 motocicletas, oito conjuntos de cavalaria, além de cães farejadores, ambulâncias e equipes de resgate. A segurança também contará com atuação da Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). No trânsito, haverá alterações no entorno do estádio para organizar o fluxo de veículos. A faixa do BRT na avenida Augusto Montenegro poderá ser liberada temporariamente, conforme orientação dos agentes. Já a avenida Transmangueirão funcionará em sentido único entre a avenida Centenário e o Portão F a partir das 18h30, com inversão do tráfego após o fim da partida. Segundo a Segup, agentes de trânsito atuarão na saída do público para priorizar a fluidez no sentido Icoaraci-Entroncamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo bahia copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. 13.05.26 20h35 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 Futebol Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 20h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14