Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

O Liberal
fonte

Remo e Bahia terá a presença de mais de 700 agentes. (Thiago Gomes/O Liberal)

Mais de 700 agentes de segurança atuarão na operação montada para o jogo entre Remo e Bahia, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A expectativa é de público superior a 30 mil torcedores.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação contará com 777 agentes distribuídos dentro e fora do estádio. Os portões do Mangueirão e do estacionamento serão abertos às 18h30.

O esquema reúne efetivos das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal e outros órgãos estaduais e municipais. Ao todo, serão utilizadas 115 viaturas, 53 motocicletas, oito conjuntos de cavalaria, além de cães farejadores, ambulâncias e equipes de resgate.

A segurança também contará com atuação da Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

No trânsito, haverá alterações no entorno do estádio para organizar o fluxo de veículos. A faixa do BRT na avenida Augusto Montenegro poderá ser liberada temporariamente, conforme orientação dos agentes. Já a avenida Transmangueirão funcionará em sentido único entre a avenida Centenário e o Portão F a partir das 18h30, com inversão do tráfego após o fim da partida.

Segundo a Segup, agentes de trânsito atuarão na saída do público para priorizar a fluidez no sentido Icoaraci-Entroncamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

bahia

copa do brasil
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF

Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense.

13.05.26 20h35

Futebol

Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

13.05.26 17h37

Futebol

Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem

Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 

12.05.26 15h08

Futebol

Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026

Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México

11.05.26 20h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

BICOLOR

VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil

Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário

13.05.26 23h44

CONQUISTA

Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste

Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde.

13.05.26 22h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda