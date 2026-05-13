Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes

Mais de 700 agentes de segurança atuarão na operação montada para o jogo entre Remo e Bahia, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A expectativa é de público superior a 30 mil torcedores.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação contará com 777 agentes distribuídos dentro e fora do estádio. Os portões do Mangueirão e do estacionamento serão abertos às 18h30.

O esquema reúne efetivos das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal e outros órgãos estaduais e municipais. Ao todo, serão utilizadas 115 viaturas, 53 motocicletas, oito conjuntos de cavalaria, além de cães farejadores, ambulâncias e equipes de resgate.

A segurança também contará com atuação da Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

No trânsito, haverá alterações no entorno do estádio para organizar o fluxo de veículos. A faixa do BRT na avenida Augusto Montenegro poderá ser liberada temporariamente, conforme orientação dos agentes. Já a avenida Transmangueirão funcionará em sentido único entre a avenida Centenário e o Portão F a partir das 18h30, com inversão do tráfego após o fim da partida.

Segundo a Segup, agentes de trânsito atuarão na saída do público para priorizar a fluidez no sentido Icoaraci-Entroncamento.