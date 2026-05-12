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Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem

Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 

Caio Maia
fonte

Segundo André Cavalcante, a decisão é do presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. (Reprodução/Último Lance)

O diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante, se manifestou acerca do pedido de exoneração da comissão de arbitragem da entidade, realizado pelo Santa Rosa nesta semana. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta terça-feira (12), o dirigente disse que será aberto um processo administrativo (PAD) para apurar as denúncias. Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 

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"Frente as denúncias, a FPF deverá instaurar um PAD, o qual será conduzido por uma comissão de três pessoas, nomeadas pelo presidente Ricardo Gluck Paul. Durante a instrução do processo, a Comissão irá avaliar as acusações, a defesa, as provas de ambos os lados, ouvir testemunhas, etc. Podem, inclusive, caso não se sintam satisfeitos, diligenciar em busca de outros fatos. Ao final desse processo, a comissão vai emitir uma decisão e submeter ao presidente para decisão final", explicou André. 

Pela manhã, o advogado do Santa Rosa, Emerson Dias, informou que 14 clubes ligados à FPF protocolaram um pedido para a exoneração de toda a comissão de arbitragem da entidade, responsável pelo Campeonato Paraense. Segundo ele, os clubes receberam relatos de possíveis interferências externas em decisões do VAR, além de criticarem a falta de transparência, comunicação e supostas irregularidades envolvendo a comissão.

De acordo com André Cavalcante, a denúncia realizada pelo advogado do Santa Rosa era um movimento aguardado pela FPF. Ele explica que esse procedimento foi uma resposta a uma notificação extrajudicial, solicitada pelo presidente Ricardo Gluck Paul.

No dia 04 de maio, em audiência na sede da FPF, o doutor Emerson Dias (advogado do Santa Rosa) fez uma série de acusações verbais ao presidente que, mesmo sem ter um documento formal, solicitou a Assessoria Jurídica a emissão  de parecer sobre o que tinha ouvido. Neste parecer entendemos que se fazia necessário oportunizar ao denunciante a apresentação das provas que sustentavam a denúncia. Assim, Nós enviamos uma notificação extrajudicial ao doutor Emerson para que ele apresentasse as provas. O que foi feito no dia 07/05", disse. 

André finalizou dizendo que a Federação “tem o dever de receber qualquer manifestação dos filiados e dar andamento nelas conforme o entendimento dos diversos órgãos e sob a decisão do Presidente da entidade”.

Desdobramentos

O Santa Rosa também solicitou à FPF acesso às gravações da cabine do VAR de cinco partidas da competição para análise do funcionamento do sistema. Emerson Dias afirmou que o objetivo não é alterar resultados do campeonato, já conquistado pelo Paysandu, mas garantir “transparência, lisura e honestidade” na competição.

Além do Santa Rosa, clubes como São Francisco, Bragantino e Carajás assinaram o requerimento encaminhado à federação.

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