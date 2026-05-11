Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México Estadão Conteúdo 11.05.26 23h22 O técnico Carlo Ancelotti enviou para a Fifa, nesta segunda-feira, a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo. A ausência mais sentida foi do atacante Estêvão, do Chelsea, que está machucado. Neymar teve seu nome incluído. Outros jogadores que ainda não haviam sido chamados como camisa 10 do Santos por Ancelotti aparecem na relação como o atacante Pedro, do Flamengo, e o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras. Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Antes da estreia na Copa, dia 13 de junho, diante de Marrocos, o Brasil vai ter dois amistosos: dia 31 de maio, contra o Panamá, e 6 de junho frente ao Egito. No Mundial, a seleção brasileira ainda vai encarar Haiti e Escócia. Confira a pré-lista: GOLEIROS: Alisson (Liverpool-ING) Ederson (Fenerbahçe-TUR) Bento (Al-Nassr-SAU) Hugo Souza (Corinthians) John (Nottingham Forest-ING) Carlos Miguel (Palmeiras) ZAGUEIROS: Marquinhos (PSG-FRA) Thiago Silva (Porto) Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) Bremer (Juventus-ITA) Léo Pereira (Flamengo) Ibañez (Al-Ahli-SAU) Alexsandro (Lille-FRA) Fabrício Bruno (Cruzeiro) Beraldo (PSG-FRA) Vitor Reis (Girona-ESP) Murillo (Nottingham Forest-ING) LATERAIS-DIREITOS: Wesley (Roma-ITA) Danilo (Flamengo) Paulo Henrique (Vasco) Vitinho (Botafogo) LATERAIS-ESQUERDOS: Alex Sandro (Flamengo) Douglas Santos (Zenit-RUS) Luciano Juba (Bahia) Caio Henrique (Monaco-FRA) Kaiki (Cruzeiro) Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA) MEIO-CAMPISTAS: Casemiro (Manchester United-ING) Bruno Guimarães (Newcastle-ING) Fabinho (Al-Ittihad-SAU) Andrey Santos (Chelsea-ING) Danilo (Botafogo) Lucas Paquetá (Flamengo) Gabriel Sara (Galatasaray-TUR) João Gomes (Wolverhampton-ING) Andreas Pereira (Palmeiras) Joelinton (Newcastle-ING) Gerson (Cruzeiro) Matheus Pereira (Cruzeiro) ATACANTES: Vini Jr. (Real Madrid-ESP) Raphinha (Barcelona-ESP) Matheus Cunha (Manchester United-ING) Luiz Henrique (Zenit-RUS) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) João Pedro (Chelsea-ING) Estêvão (Chelsea-ING) Neymar (Santos) Endrick (Lyon-FRA) Rayan (Bournemouth-ING) Antony (Real Bétis-ESP) Igor Thiago (Brentford-ING) Pedro (Flamengo) Richarlison (Tottenham-ING) Igor Jesus (Nottingham Forest-ING) Kaio Jorge (Cruzeiro) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Copa do Mundo pré-lista Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva 11.05.26 18h44 Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05