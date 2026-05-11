Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora

O técnico Carlo Ancelotti enviou para a Fifa, nesta segunda-feira, a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo. A ausência mais sentida foi do atacante Estêvão, do Chelsea, que está machucado. Neymar teve seu nome incluído.

Outros jogadores que ainda não haviam sido chamados como camisa 10 do Santos por Ancelotti aparecem na relação como o atacante Pedro, do Flamengo, e o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras.

Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Antes da estreia na Copa, dia 13 de junho, diante de Marrocos, o Brasil vai ter dois amistosos: dia 31 de maio, contra o Panamá, e 6 de junho frente ao Egito. No Mundial, a seleção brasileira ainda vai encarar Haiti e Escócia.

Confira a pré-lista:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool-ING) Ederson (Fenerbahçe-TUR) Bento (Al-Nassr-SAU) Hugo Souza (Corinthians) John (Nottingham Forest-ING) Carlos Miguel (Palmeiras)

ZAGUEIROS: Marquinhos (PSG-FRA) Thiago Silva (Porto) Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) Bremer (Juventus-ITA) Léo Pereira (Flamengo) Ibañez (Al-Ahli-SAU) Alexsandro (Lille-FRA) Fabrício Bruno (Cruzeiro) Beraldo (PSG-FRA) Vitor Reis (Girona-ESP) Murillo (Nottingham Forest-ING)

LATERAIS-DIREITOS: Wesley (Roma-ITA) Danilo (Flamengo) Paulo Henrique (Vasco) Vitinho (Botafogo)

LATERAIS-ESQUERDOS: Alex Sandro (Flamengo) Douglas Santos (Zenit-RUS) Luciano Juba (Bahia) Caio Henrique (Monaco-FRA) Kaiki (Cruzeiro) Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

MEIO-CAMPISTAS: Casemiro (Manchester United-ING) Bruno Guimarães (Newcastle-ING) Fabinho (Al-Ittihad-SAU) Andrey Santos (Chelsea-ING) Danilo (Botafogo) Lucas Paquetá (Flamengo) Gabriel Sara (Galatasaray-TUR) João Gomes (Wolverhampton-ING) Andreas Pereira (Palmeiras) Joelinton (Newcastle-ING) Gerson (Cruzeiro) Matheus Pereira (Cruzeiro)

ATACANTES: Vini Jr. (Real Madrid-ESP) Raphinha (Barcelona-ESP) Matheus Cunha (Manchester United-ING) Luiz Henrique (Zenit-RUS) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) João Pedro (Chelsea-ING) Estêvão (Chelsea-ING) Neymar (Santos) Endrick (Lyon-FRA) Rayan (Bournemouth-ING) Antony (Real Bétis-ESP) Igor Thiago (Brentford-ING) Pedro (Flamengo) Richarlison (Tottenham-ING) Igor Jesus (Nottingham Forest-ING) Kaio Jorge (Cruzeiro)