Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva Caio Maia 11.05.26 18h44 Remo tem o maior público da rodada do Brasileirão. (Rodolfo Valle/Clube do Remo) A torcida do Remo voltou a dar show no Mangueirão e confirmou, mais uma vez, a força do chamado “Fenômeno Azul” no Campeonato Brasileiro. No empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (10), o clube paraense registrou o maior público da 15ª rodada da Série A, superando inclusive o clássico entre Corinthians e São Paulo, disputado na Neo Química Arena. Segundo dados obtidos pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com base no boletim financeiro da partida, 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão, mesmo enfrentando a forte chuva que atingiu Belém e provocou um atraso de quase duas horas para o início da partida. O número também representa um novo recorde de público do Leão Azul nesta edição da Série A. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva. O confronto diante do líder do Brasileirão gerou arrecadação bruta superior a R$ 3,8 milhões, consolidando o duelo como um dos de maior apelo da rodada. VEJA MAIS Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino O público no Mangueirão ficou à frente do clássico Majestoso, vencido pelo Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo diante de 37.791 presentes. A marca remista também superou com folga o antigo recorde azulino na competição, registrado no duelo contra o Vasco da Gama, pela 11ª rodada, quando 35.305 torcedores compareceram ao estádio. Entre os dez jogos da rodada, apenas quatro ultrapassaram a marca de 30 mil presentes: Remo x Palmeiras, Corinthians x São Paulo, Grêmio x Flamengo e Atlético Mineiro x Botafogo. Veja a lista: Confira os públicos da 15ª rodada 1. Remo 1 x 1 Palmeiras (Mangueirão) Público pagante: 36.649 Público presente: 40.629 Renda líquida: R$ 3.814.360 2. Corinthians 3 x 2 São Paulo (Neo Química Arena) Público pagante: 37.366 Público presente: 37.791 Renda: R$ 2.790.051 3. Grêmio 0 x 1 Flamengo (Arena do Grêmio) Público pagante: 30.617 Público presente: 30.891 Renda: R$ 2.169.784 4. Atlético-MG 1 x 1 Botafogo (Arena MRV) Público pagante: não divulgado Público presente: 33.043 Renda: R$ 1.731.167 5. Bahia 1 x 2 Cruzeiro (Fonte Nova) Público pagante: 30.309 Público presente: 30.423 Renda: R$ 898.702 6. Vasco 1 x 0 Athletico-PR (São Januário) Público pagante: 13.315 Público presente: 13.917 Renda: R$ 898.312 7. Fluminense 2 x 2 Vitória (Maracanã) Público pagante: 15.774 Público presente: 17.670 Renda: R$ 724.548 8. Coritiba 2 x 2 Internacional (Couto Pereira) Público pagante: não divulgado Público presente: 15.878 Renda: R$ 704.275 9. Santos 2 x 0 Bragantino (Vila Belmiro) Público pagante: não divulgado Público presente: 6.291 Renda: R$ 375.855 10. Mirassol 1 x 1 Chapecoense (Maião) Público pagante: não divulgado Público presente: 2.343 Renda: R$ 65.040 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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