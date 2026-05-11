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Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números

Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva

Caio Maia
fonte

Remo tem o maior público da rodada do Brasileirão. (Rodolfo Valle/Clube do Remo)

A torcida do Remo voltou a dar show no Mangueirão e confirmou, mais uma vez, a força do chamado “Fenômeno Azul” no Campeonato Brasileiro. No empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (10), o clube paraense registrou o maior público da 15ª rodada da Série A, superando inclusive o clássico entre Corinthians e São Paulo, disputado na Neo Química Arena.

Segundo dados obtidos pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com base no boletim financeiro da partida, 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão, mesmo enfrentando a forte chuva que atingiu Belém e provocou um atraso de quase duas horas para o início da partida. O número também representa um novo recorde de público do Leão Azul nesta edição da Série A.

Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva. O confronto diante do líder do Brasileirão gerou arrecadação bruta superior a R$ 3,8 milhões, consolidando o duelo como um dos de maior apelo da rodada.

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O público no Mangueirão ficou à frente do clássico Majestoso, vencido pelo Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo diante de 37.791 presentes. A marca remista também superou com folga o antigo recorde azulino na competição, registrado no duelo contra o Vasco da Gama, pela 11ª rodada, quando 35.305 torcedores compareceram ao estádio.

Entre os dez jogos da rodada, apenas quatro ultrapassaram a marca de 30 mil presentes: Remo x Palmeiras, Corinthians x São Paulo, Grêmio x Flamengo e Atlético Mineiro x Botafogo. Veja a lista:

Confira os públicos da 15ª rodada

1. Remo 1 x 1 Palmeiras (Mangueirão)

  • Público pagante: 36.649
  • Público presente: 40.629
  • Renda líquida: R$ 3.814.360

2. Corinthians 3 x 2 São Paulo (Neo Química Arena)

  • Público pagante: 37.366
  • Público presente: 37.791
  • Renda: R$ 2.790.051

3. Grêmio 0 x 1 Flamengo (Arena do Grêmio)

  • Público pagante: 30.617
  • Público presente: 30.891
  • Renda: R$ 2.169.784

4. Atlético-MG 1 x 1 Botafogo (Arena MRV)

  • Público pagante: não divulgado
  • Público presente: 33.043
  • Renda: R$ 1.731.167

5. Bahia 1 x 2 Cruzeiro (Fonte Nova)

  • Público pagante: 30.309
  • Público presente: 30.423
  • Renda: R$ 898.702

6. Vasco 1 x 0 Athletico-PR (São Januário)

  • Público pagante: 13.315
  • Público presente: 13.917
  • Renda: R$ 898.312

7. Fluminense 2 x 2 Vitória (Maracanã)

  • Público pagante: 15.774
  • Público presente: 17.670
  • Renda: R$ 724.548

8. Coritiba 2 x 2 Internacional (Couto Pereira)

  • Público pagante: não divulgado
  • Público presente: 15.878
  • Renda: R$ 704.275

9. Santos 2 x 0 Bragantino (Vila Belmiro)

  • Público pagante: não divulgado
  • Público presente: 6.291
  • Renda: R$ 375.855

10. Mirassol 1 x 1 Chapecoense (Maião)

  • Público pagante: não divulgado
  • Público presente: 2.343
  • Renda: R$ 65.040
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