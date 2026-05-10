Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 O Liberal 10.05.26 22h09 Lusa não conseguiu segurar o resultado (William Pereira / Ascom Tuna) Em jogo no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa (PA), a Tuna perdeu de virada para o Tocantiópolis-TO, na tarde deste domingo (10), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA), a Tuna recebeu o Tocantinópolis. Em um jogo movimentado, a Lusa tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar com o atacante Jayme, aos 21 minutos do primeiro tempo. A Tuna se manteve no ataque, obteve algumas chances de ampliar e chegou lá no final do primeiro tempo. Douglas fez o segundo da Lusa na partida aos 41 minutos, indo para o intervalo com uma boa vantagem, porém... Na volta do intervalo o time comandado pelo técnico Robson Melo viu a sua vantagem desmoronar faltando 10 minutos para o fim. O zagueiro Vini Ed, da Tuna, marcou gol contra aos 36 minutos. A Lusa sentiu o gol, se abateu e o Tocantinópolis se aproveitou da fragilidade da Tuna e chegou ao empate aos 41 minutos com Daelson. A virada do clube de Tocantins veio aos 46 minutos com Hitalo Sousa, decretando o triunfo importante para o andamento do grupo A5. A Tuna segue dentro do G4 (zona de classificação para a próxima fase), ocupa a 4ª colocação com 6 pontos, mas agora é seguida de perto pelo mesmo Tocantiópolis, que também soma 6 pontos, mas perde nos critérios de desempate. O próximo jogo da Tuna será no domingo (17), às 16h, contra o Águia de Marabá no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, pela 7ª rodada da Série D. Dependendo do resultado a Lusa pode deixar o G4 ou se consolidar nele. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna tuna x tocantinópolis série d futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Zagueiro paraense suspenso por envolvimento em apostas assina com adversário do Remo na Série B Aos 26 anos, Vitor Mendes tenta escrever um novo capítulo na carreira, marcada recentemente por um afastamento de quase dois anos por envolvimento em esquemas de apostas esportivas 30.07.25 18h55 Flamengo aumenta salário e multa rescisória de Wallace Yan para se precaver de investidas 19.07.25 15h48 Copa Sul-Americana Bulo Bulo x Once Caldas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/07) pela Sudamericana CD San Antonio Bulo Bulo e Once Caldas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.07.25 20h30