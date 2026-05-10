Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D

Em jogo no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa (PA), a Tuna perdeu de virada para o Tocantiópolis-TO, na tarde deste domingo (10), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Jogando no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA), a Tuna recebeu o Tocantinópolis. Em um jogo movimentado, a Lusa tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar com o atacante Jayme, aos 21 minutos do primeiro tempo.

A Tuna se manteve no ataque, obteve algumas chances de ampliar e chegou lá no final do primeiro tempo. Douglas fez o segundo da Lusa na partida aos 41 minutos, indo para o intervalo com uma boa vantagem, porém...

Na volta do intervalo o time comandado pelo técnico Robson Melo viu a sua vantagem desmoronar faltando 10 minutos para o fim. O zagueiro Vini Ed, da Tuna, marcou gol contra aos 36 minutos. A Lusa sentiu o gol, se abateu e o Tocantinópolis se aproveitou da fragilidade da Tuna e chegou ao empate aos 41 minutos com Daelson. A virada do clube de Tocantins veio aos 46 minutos com Hitalo Sousa, decretando o triunfo importante para o andamento do grupo A5.

A Tuna segue dentro do G4 (zona de classificação para a próxima fase), ocupa a 4ª colocação com 6 pontos, mas agora é seguida de perto pelo mesmo Tocantiópolis, que também soma 6 pontos, mas perde nos critérios de desempate.

O próximo jogo da Tuna será no domingo (17), às 16h, contra o Águia de Marabá no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, pela 7ª rodada da Série D. Dependendo do resultado a Lusa pode deixar o G4 ou se consolidar nele.