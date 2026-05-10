Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D

O Águia venceu mais uma na Série D. Na tarde deste domingo (10), o Azulão goleou o Oratório-AP, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), pelo placar de 5 a 1 e assumiu a liderança do grupo A5.

Depois da eliminação na semifinal da Copa Verde para o Paysandu, o Águia de Marabá voltou suas atenções para o Brasileirão Série D. A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes não tomou conhecimento do Oratório e sapecou 5 a 1 na equipe do Amapá. Felipe Pará abriu o placar aos 14 minutos e JP Bardales ampliou aos 20. Juan Leite diminuiu o marcador aos 35 para o Oratório, que teve chances de empatar, mas não soube aproveitar.

Na volta do intervalo, após conversa com o técnico Júlio César Nunes voltou mais presente ao ataque, buscou o gol, mas esbarrou na falta de pontaria da equipe. Com o placar em aberto, o Oratório também buscava o gol de empate, porém, na reta final o Águia de Marabá deu números finais à partida.

Nos sete minutos finais da partida o Azulão decretou o triunfo. Diogo Carlos aos 38 minutos, Kaique aos 41 e Alex Silva aos 15, decretaram a golada do time marabaense. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Águia, que agora lidera o grupo A5 da Série D com 12 pontos. Já o Oratório amarga a lanterna da chave com apenas 3 pontos.

O próximo jogo do Águia será no domingo (17), às 16h, contra a Tuna, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, pela 7ª rodada da Série D.