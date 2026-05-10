Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa O Liberal 10.05.26 21h54 Azulão é o líder do seu grupo (@gusta_fotos7) O Águia venceu mais uma na Série D. Na tarde deste domingo (10), o Azulão goleou o Oratório-AP, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), pelo placar de 5 a 1 e assumiu a liderança do grupo A5. Depois da eliminação na semifinal da Copa Verde para o Paysandu, o Águia de Marabá voltou suas atenções para o Brasileirão Série D. A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes não tomou conhecimento do Oratório e sapecou 5 a 1 na equipe do Amapá. Felipe Pará abriu o placar aos 14 minutos e JP Bardales ampliou aos 20. Juan Leite diminuiu o marcador aos 35 para o Oratório, que teve chances de empatar, mas não soube aproveitar. Na volta do intervalo, após conversa com o técnico Júlio César Nunes voltou mais presente ao ataque, buscou o gol, mas esbarrou na falta de pontaria da equipe. Com o placar em aberto, o Oratório também buscava o gol de empate, porém, na reta final o Águia de Marabá deu números finais à partida. Nos sete minutos finais da partida o Azulão decretou o triunfo. Diogo Carlos aos 38 minutos, Kaique aos 41 e Alex Silva aos 15, decretaram a golada do time marabaense. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Águia, que agora lidera o grupo A5 da Série D com 12 pontos. Já o Oratório amarga a lanterna da chave com apenas 3 pontos. O próximo jogo do Águia será no domingo (17), às 16h, contra a Tuna, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, pela 7ª rodada da Série D. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá águia x oratório futebol série d COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 LIBERTADORES Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Independiente Medellín e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.05.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00