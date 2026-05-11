Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença'

O atacante Alef Manga voltou à posição de titular do Remo. O jogador foi autor do gol azulino contra o Palmeiras no último domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e é o artilheiro do clube na competição. Após a partida, o camisa 11 do Leão Azul celebrou o ponto e destacou que já pensa no jogo de quarta-feira (13), contra o Bahia, pelo duelo de volta da Copa do Brasil.

"Primeiro agradecer a Deus por esse gol. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Como falei, a gente joga de igual para igual com todas as equipes da Série A. Muito feliz pelo gol, por poder ajudar. Esse pontinho vai fazer muita diferença lá na frente do campeonato, e agora é descansar, porque quarta-feira a gente tem uma decisão muito importante", declarou o atacante após o duelo contra o Verdão.

Manga chegou ao quinto gol com a camisa azulina, sendo quatro no Brasileiro e um na Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Antes disso, ele também havia marcado diante do Botafogo, na 14ª rodada do Brasileirão. Assim, o jogador superou os três de Taliari, que tinha a artilharia do clube na competição, e igualou Yago Pikachu, que também tem cinco gols no Remo,

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O atacante azulino ainda tem oito participações em gols no total, sendo cinco marcações e três assistências.

Após algumas atuações abaixo do esperado, Manga chegou a figurar no banco de reservas, mas, nas últimas duas partidas, voltou à titularidade e correspondeu às expectativas.

O Remo segue na 19ª posição da tabela, com 12 pontos. No Brasileirão, o próximo compromisso da equipe é contra a Chapecoense-SC, lanterna do campeonato, fora de casa. O jogo está marcado para domingo (17), na Arena Condá. No entanto, na quarta-feira (13), o time recebe o Bahia pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Leão Azul venceu por 3 a 1 e tem a vantagem do empate. O duelo será no Mangueirão, a partir das 21h30.