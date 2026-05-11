Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos O Liberal 11.05.26 13h49 Jogador marcou o gol do Remo diante do Palmeiras (Thiago Gomes / O Liberal) O atacante Alef Manga voltou à posição de titular do Remo. O jogador foi autor do gol azulino contra o Palmeiras no último domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e é o artilheiro do clube na competição. Após a partida, o camisa 11 do Leão Azul celebrou o ponto e destacou que já pensa no jogo de quarta-feira (13), contra o Bahia, pelo duelo de volta da Copa do Brasil. "Primeiro agradecer a Deus por esse gol. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Como falei, a gente joga de igual para igual com todas as equipes da Série A. Muito feliz pelo gol, por poder ajudar. Esse pontinho vai fazer muita diferença lá na frente do campeonato, e agora é descansar, porque quarta-feira a gente tem uma decisão muito importante", declarou o atacante após o duelo contra o Verdão. Manga chegou ao quinto gol com a camisa azulina, sendo quatro no Brasileiro e um na Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Antes disso, ele também havia marcado diante do Botafogo, na 14ª rodada do Brasileirão. Assim, o jogador superou os três de Taliari, que tinha a artilharia do clube na competição, e igualou Yago Pikachu, que também tem cinco gols no Remo, VEJA MAIS Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem O atacante azulino ainda tem oito participações em gols no total, sendo cinco marcações e três assistências. Após algumas atuações abaixo do esperado, Manga chegou a figurar no banco de reservas, mas, nas últimas duas partidas, voltou à titularidade e correspondeu às expectativas. O Remo segue na 19ª posição da tabela, com 12 pontos. No Brasileirão, o próximo compromisso da equipe é contra a Chapecoense-SC, lanterna do campeonato, fora de casa. O jogo está marcado para domingo (17), na Arena Condá. No entanto, na quarta-feira (13), o time recebe o Bahia pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Leão Azul venceu por 3 a 1 e tem a vantagem do empate. O duelo será no Mangueirão, a partir das 21h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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