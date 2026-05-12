Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis O Liberal 12.05.26 9h44 Paraense foi bronze na trave e Flávia Saraiva conquistou o ouro (Adriano Bessoli/CBG) A paraense Andreza Lima foi um dos destaques do Troféu Brasil de ginástica artística, que ocorreu no último final de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. A ginasta conquistou a medalha de bronze na trave, ficando atrás de Thais Fidelis e da medalhista olímpica Flávia Saraiva, que ficou com o ouro. Por meio das redes sociais, Andreza revelou uma fratura em um dos dedos da mão poucas semanas antes da competição e celebrou a conquista do bronze. "A preparação não foi da forma como eu gostaria, depois de fraturar o dedo seis semanas antes da competição, um mês sem apoiar a mão no chão, treinando como dava… só duas semanas para treinar 100%. Gratidão a Deus. Apesar de tudo, estava alegre, leve e com a certeza de que tinha feito tudo que podia! Feliz demais com esse resultado", comemorou a paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Andreza disputou a final com grandes atletas do cenário nacional e mundial. Além de Flávia Saraiva e Thais Fidelis, a medalhista olímpica Lorrane Oliveira também brigou por medalha, mas ficou na quinta posição. Especialista no aparelho, Flavinha aumentou a dificuldade para a final e superou Fidelis, que ficou com a prata, com a pontuação de 13.433, enquanto Fidelis fez 13.233. A paraense fechou a disputa com 13.166. Paraense durante aparesentação (Reprodução / Instagram) Andreza Lima tem 18 anos e é natural de Belém, mas vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é atleta do Grêmio Náutico União (GNU) - clube que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos. Ela é considerada uma promessa da modalidade. Em 2024, a paraense foi convocada para a equipe de ginástica do Brasil para as Olimpíadas de Paris como primeira reserva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes ginástica artistica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14