Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística

A paraense Andreza Lima foi um dos destaques do Troféu Brasil de ginástica artística, que ocorreu no último final de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. A ginasta conquistou a medalha de bronze na trave, ficando atrás de Thais Fidelis e da medalhista olímpica Flávia Saraiva, que ficou com o ouro.

Por meio das redes sociais, Andreza revelou uma fratura em um dos dedos da mão poucas semanas antes da competição e celebrou a conquista do bronze.

"A preparação não foi da forma como eu gostaria, depois de fraturar o dedo seis semanas antes da competição, um mês sem apoiar a mão no chão, treinando como dava… só duas semanas para treinar 100%. Gratidão a Deus. Apesar de tudo, estava alegre, leve e com a certeza de que tinha feito tudo que podia! Feliz demais com esse resultado", comemorou a paraense.

Andreza disputou a final com grandes atletas do cenário nacional e mundial. Além de Flávia Saraiva e Thais Fidelis, a medalhista olímpica Lorrane Oliveira também brigou por medalha, mas ficou na quinta posição.

Especialista no aparelho, Flavinha aumentou a dificuldade para a final e superou Fidelis, que ficou com a prata, com a pontuação de 13.433, enquanto Fidelis fez 13.233. A paraense fechou a disputa com 13.166.

Paraense durante aparesentação (Reprodução / Instagram)

Andreza Lima tem 18 anos e é natural de Belém, mas vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é atleta do Grêmio Náutico União (GNU) - clube que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos. Ela é considerada uma promessa da modalidade. Em 2024, a paraense foi convocada para a equipe de ginástica do Brasil para as Olimpíadas de Paris como primeira reserva.