Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas O Liberal 10.05.26 8h00 Os corredores da Corrida do Sal terão acesso a milhares de registros fotográficos produzidos ao longo do percurso da prova, em Salinópolis. Segundo a organização responsável pelas imagens, cerca de 10 mil fotos devem ser disponibilizadas na plataforma digital após um processo de seleção e edição. A cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas. Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da empresa. “Em média, a gente faz 10 mil fotos. Antes de subir as imagens na plataforma, precisa de um tempo para fazer a curadoria. A gente seleciona as fotos, elimina aquelas que não ficaram boas e faz a edição, porque algumas saem mais claras, outras mais escuras. Depois desse processo, a gente sobe em torno de 10 a 12 mil fotos para a plataforma”, explicou. A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes corrida do sal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 Futebol Inteligência artificial ajudará a identificar atletas na Corrida do Sal Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da Fotop. 11.05.26 8h00 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 convocação Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 23h22 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18