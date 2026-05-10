Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento

Os corredores da Corrida do Sal terão acesso a milhares de registros fotográficos produzidos ao longo do percurso da prova, em Salinópolis. Segundo a organização responsável pelas imagens, cerca de 10 mil fotos devem ser disponibilizadas na plataforma digital após um processo de seleção e edição.

A cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas. Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da empresa.

“Em média, a gente faz 10 mil fotos. Antes de subir as imagens na plataforma, precisa de um tempo para fazer a curadoria. A gente seleciona as fotos, elimina aquelas que não ficaram boas e faz a edição, porque algumas saem mais claras, outras mais escuras. Depois desse processo, a gente sobe em torno de 10 a 12 mil fotos para a plataforma”, explicou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade.