Lateral-esquerdo explica os motivos para vir ao Paysandu: 'A grandeza do clube me fez vir'

O Paysandu segue trabalhando para a primeira disputa de título da temporada. No próximo domingo (12), às 17 horas, o time enfrenta a Tuna Luso na decisão da Supercopa Grão-Pará, que põe frente a frente os campeões do Parazão e da Copa Grão-Pará.

Para o primeiro duelo do ano, o time do técnico Márcio Fernandes vem treinando o elenco num ritmo intenso, com o objetivo de ajustar a parte física dos atletas. Alguns deles ainda não estão aptos, caso do lateral-esquerdo PK, que chegou na segunda leva de jogadores e ainda passa por ajustes na parte física.

"Eu cheguei um pouco depois, no dia 3. Os companheiros já estavam treinando desde o dia 26. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade física. A parte técnica a gente consegue fazer algo, mas a física compromete um pouco. Acredito que não deva começar jogando, mas estarei lá. Se precisar a qualquer momento estou aqui para ajudar o Paysandu", disse o atleta em entrevista coletiva.

Mesmo com pouco tempo para treinos, o atleta sabe que no domingo a torcida bicolor vislumbra o título, ainda que o elenco esteja em preparação. "É uma pré-temporada curta, com poucos dias de preparação. A gente sabe que o torcedor quer resultado. É um time qualificado, com jogadores de qualidade e tenho certeza que o grupo vai representar a instituição Paysandu", acredita o atleta, que é só elogios à capital paraense.

"Agradeço a Deus pela oportunidade. A grandeza do clube me chamou atenção. Me surpreendi com a estrutura do Paysandu. Já estou adaptado a cidade e estou muito feliz com o meu propósito que o senhor apontou para mim aqui. Estou muito feliz e fui muito bem recebido", encerra.