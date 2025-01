Com 18 nomes na Supercopa, Paysandu terá 3 desfalques e aguarda estrangeiros; veja a lista

O Paysandu busca ter o máximo de atletas aptos para a disputa da grande final da Supercopa Grão-Pará, neste domingo (12), às 17h, no Mangueirão. A decisão diante da Tuna Luso Brasileira vale a primeira taça da temporada 2025. O clube informou que possui 18 jogadores regularizados para a partida, porém, três já estão vetados e não irão participar da decisão, além de ainda aguardar mais regularizações nesta sexta-feira (10).

Até o momento o clube dois goleiros aptos para jogar. O primeiro é Iago Hass, que foi terceira opção no gol bicolor na última temporada, além de Alisson, que foi anunciado na última quinta-feira (9) e que estava na Série A com o Criciúma-SC. O meia Pedro Delvalle foi inscrito no BID na tarde desta sexta-feira (10). O clube ainda aguarda as possíveis regularizações do goleiro Matheus Nogueira, além dos jogadores estrangeiros Joseph Espinoza e Matías Cavalleri.

Para o confronto diante da Tuna Luso, o Paysandu confirmou que três jogadores não poderão atuar e são cartas fora do baralho. Os atletas Valdo, Marlon e o atacante Rossi, estão vetados e não estarão na relação para o jogo por conta das regularizações.

Veja a lista de atletas que já estão regularizados

Goleiros : Alisson e Iago Hass

: Alisson e Iago Hass Laterais : Bryan, Edílson, Kevyn e PK

: Bryan, Edílson, Kevyn e PK Zagueiros : Quintana, Luan e Iarley

: Quintana, Luan e Iarley Meio-campistas : Vilela, Vargas, Giovanni, Juninho, Pedro Delvalle e Kauã Hinkel

: Vilela, Vargas, Giovanni, Juninho, Pedro Delvalle e Kauã Hinkel Atacantes: Marcelinho, Borasi e Nicolas

Atletas que devem entrar no Boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta

Matheus Nogueira,

Joseph Espinoza,,

Matías Cavalleri

Atletas fora da final da Supercopa Grão-Pará

Valdo,

Marlon,

Rossi