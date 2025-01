Paysandu: Técnico confirma dificuldade financeira do clube para contratar e cita mercado estrangeiro

O próximo domingo (12) é dia de decisão no Mangueirão. Paysandu x Tuna se enfrentam às 17h, decidindo o título da Supercopa Grão-Pará. O Papão chega ao jogo com uma legião de estrangeiros no elenco. A opção por contratações de atletas de fora do país é por conta da dificuldade do clube bicolor em acertar com atletas nacionais. A situação foi exposta pelo técnico Márcio Fernandes, em coletiva à imprensa. O treinador bicolor afirmou que o clube possui dificuldades financeiras, mas que a diretoria tenta contornar essa situação.

“Nossa diretoria tem se esforçado para trazer jogadores de nível para que possam vestir a camisa, que é cheia de tradição. Não é tão fácil trazer atletas, o clube encontra algumas dificuldades, são só financeira, mas temos nos esforçado para que o clube consiga isso. O momento também é de concorrência grande com outras equipes. Hoje em dia sofremos muito para achar talentos e temos procurados jogadores de fora até por questão salarial”, disse, Márcio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

VEJA MAIS

Desempenho do clube na janela de transferência

O comandante bicolor comentou sobre a rotina dos treinamentos em relação aos novos contratados, principalmente com os estrangeiros. O clube alviceleste possui cinco atletas de fora do país no elenco e as dificuldades com gramado, a intensidade dos jogos e os longos campeonatos, podem ser uma dificuldade para os jogadores.

“No Brasil se treina muito, até pelas condições dos nossos campeonatos, que são muitos maiores que os de fora [do país]. Se você não estiver preparado, não consegue chegar ao fim da competição. Eles possuem um período de adaptação para que eles possam entrar no ritmo que será o do Campeonato Brasileiro”, comentou.

VEJA MAIS

Tuna

O comandante bicolor falou sobre o jogo de domingo, que a falta de tempo de trabalho é um problema difícil para a equipe bicolor, mas espera um bom desempenho do time em campo, porém, informou que não possui certeza se poderá utilizar todo o seu elenco, já que os atletas precisam estar regularizados.

“Espero que nesse domingo possamos apresentar alguma coisa de trabalho, mesmo sabendo que é muito pouco tempo de atividades para uma decisão. Jogadores tem chegado com espírito de vencedor e espero colocarmos em prática contra a Tuna. Não posso precisar isso [quais jogadores estarão aptos para jogo], pois depende de regularização. Espero que eles possam entrar no Bid para que tenham condições de jogo”, finalizou.