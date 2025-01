Justiça cassa liminar que rompia contrato de Lucas Maia com o Paysandu e marca conciliação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), de Porto Alegre, cassou a liminar que permitia a rescisão unilateral de contrato entre o zagueiro Lucas Maia e o Paysandu. Segundo uma nova decisão, expedida nesta quinta-feira (9), o jogador e o clube deverão participar de uma audiência de conciliação para decidir o impasse entre as partes.

De acordo com a sentença, proferida pela juíza Maria Teresa Vieira da Silva, a audiência está marcada para ocorrer no dia 13 de janeiro, próxima segunda-feira, às 9h30. Até lá, todos os efeitos da liminar, publicada no dia 6 de janeiro, estão suspensos.

A magistrada ainda concedeu prazo de cinco dias para a parte contrária se manifestar. Além disso, ela ordenou que a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sejam informadas da sentença para a realização dos trâmites burocráticos necessários.

Nesta semana, o zagueiro havia obtido, por meio da Justiça do Trabalho, a rescisão unilateral do contrato com o Papão. No entanto, o clube recorreu às instâncias superiores e conseguiu cassar a liminar.

Na ação protocolada por Lucas Maia, o jogador solicitou, com urgência, o desligamento do clube, pois necessitava dessa liberação para assinar com outras equipes. No documento, o zagueiro afirma ter recebido sondagens do Henan FC, da China.

Além disso, Lucas Maia alega que o Paysandu não costuma efetuar o pagamento dos salários em dia. Ele também menciona inadimplências nos depósitos do FGTS e em outros direitos trabalhistas.

Entenda o caso

No dia 27 de dezembro, o jogador acionou o clube na Justiça, pedindo a rescisão do contrato, além de uma indenização no valor superior a R$ 3 milhões. No entanto, a ação foi recusada pelo juiz de plantão na Justiça do Trabalho, Luís Antônio Nobre de Brito, que apontou inconsistências no pedido.

Segundo a defesa de Lucas Maia, o valor também se refere ao FGTS não recolhido durante o contrato, ao pagamento incompleto dos salários de outubro e novembro, incluindo o direito de imagem, ajuda de custo, entre outros.

No dia em que a ação foi protocolada, Lucas Maia deveria ter se apresentado ao clube, o que não ocorreu. O zagueiro chegou ao Paysandu em dezembro de 2023, vindo do Puebla, do México, e, na temporada de 2024, disputou 48 partidas, marcando três gols.