FPF atende clubes e faz modificações na primeira rodada do Campeonato Paraense

No próximo dia 18 tem início o Campeonato Paraense 2025. O torneio organizado pela Federação Paraense de Futebol é aguardado pelos 12 clubes participantes. Dias antes da bola rolar, a FPF promoveu alguns ajustes na tabela de jogos da primeira rodada, atendendo o pedido das equipes que entram em campo no dia 19.

O jogo 3 da primeira rodada, entre Santa Rosa e Independente, permanece no dia 19, mas, à pedido do Santinha, passou das 15h30 para às 10 horas da manhã, no estádio de Ipixuna do Pará.

Outro duelo da rodada que terá mudança no horário será entre Castanhal e Caeté. O confronto permanece no dia 19, sofrendo apenas a antecipação de horário, das 10h para às 9h30, no Complexo Esportivo de Castanhal.

Por fim, fechando a primeira rodada, Paysandu e Capitão Poço jogam no domingo, mas não às 16h, e sim às 18 horas, agora no Mangueirão. Inicialmente a partida estava marcada para o estádio da Curuzu, e, por opção do mandante, teve seu local transferido.

O primeiro jogo do Parazão deste ano será entre Remo e São Francisco, às 18 horas, no Mangueirão. Fecham a rodada no domingo, além dos jogos citados, Tuna Luso e Bragantino, às 10 horas, no Souza; e Cametá e Águia, às 17h, no Parque do Bacurau.