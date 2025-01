De olho na estreia do Parazão, Santa Rosa realiza amistoso neste domingo em Ipixuna

Neste domingo (5), o Santa Rosa realiza o seu primeiro desafio na temporada 2025. A partir das 10h, no Estádio Municipal de Ipixuna, o Ipixunão, o time comandado pelo técnico Pedro Chaves enfrenta o Ipixunense, equipe local.

Ipixuna do Pará foi a cidade escolhida pelo Santinha para realizar a sua pré-temporada, que foi iniciada no dia 2 de janeiro, e também como mando de campo na disputa do Campeonato Paraense da Primeira Divisão. A estreia do Macaco-Prego na competição estadual será dia 19 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí, às 15h30, no Ipixunão. O técnico da equipe, Pedro Chaves, falou sobre os preparativos da equipe para a o Parazão e da expectativa em já poder fazer um amistoso.

“Os amistosos são importantes justamente para ver a questão de como estão os comportamentos que a comissão técnica está trabalhando nesse treinamento. Além de toda a questão física que envolve o jogo. Então, por isso a gente solicitou o amistoso, e já vamos ter essa possibilidade de fazer esse primeiro jogo no domingo”, pontua Pedro Chaves.

Com um elenco de mais de 30 jogadores, além de trazer novos profissionais, o Santinha conta também com peças já conhecidas pelo torcedor do Macaco-Prego, como é o caso do atacante Flavinho, que esteve no time em todas as temporadas recentes do clube e foi cria das categorias de base do Paysandu. O jogador ajudou bastante a equipe do Santinha no ano passado, esteve no acesso do clube e projeta a temporada de 2025.

“A pré-temporada serve para conhecer melhor o grupo, além de treinar, descansar e se alimentar bem. Serve também para fazer bons treinos e se preparar para o Parazão, que não é uma competição fácil, ela é bem difícil. Conhecer o grupo também é muito importante para saber quem é quem. Pretendo fazer ima boa temporada 2025 com o Santinha”, explica Flavinho.