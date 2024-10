Santa Rosa celebra um ano de acesso à elite do Parazão e projeta temporada 2025

Um ano após o acesso do Santa Rosa à elite do futebol paraense, o clube colhe frutos de uma gestão e administração planejada. No dia 22 de outubro de 2023, o Macaco-Prego vencia o Santos nos pênaltis, em Castanhal. O experiente goleiro Felipe pegou a última cobrança e se consagrou como o jogador do acesso.

Um ano depois, o atleta consagrado em Flamengo e Corinthians, está em Luxemburgo, no Differdange. “Durante esse ano avalio a minha vida profissional de forma muito positiva, em uma grande ascensão. Graças ao Santinha (risos), pois a partir daquele acesso, eu voltei para o cenário nacional, joguei de novo uma Copa do Brasil, também teve a Copa do Nordeste, Série C, entre outros campeonatos. Consequentemente pude voltar a jogar na Europa e disputar competições europeias”, disse o goleiro.

Goleiro Felipe conquistou o acesso com o clube para elite do futebol paraense (Silvio Garrido)

Focado e como referência do grupo de 2023, Felipe mostrou para os companheiros características de um líder. “Sai do Santa Rosa com sentimento de dever cumprido! Porque eu sabia da importância do acesso para o Santinha, e para mim também, como um dos times grandes ou um dos maiores nomes do torneio, sabia da minha responsabilidade de ir bem, e conquistar o acesso. Graças a Deus e a Nazinha, conseguimos atingir os objetivos”, finaliza o atleta, que em Belém se tornou um dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

Com os ensinamentos e aprendizados do passado, o Macaco-Prego se prepara para a competição de 2025. “Já estamos vendo atletas e pensando no planejamento do Parazão do ano que vem, na verdade, sempre estivemos atentos ao mercado. Mas como vocês bem sabem, o Santinha é ousado e vocês podem esperar por grandes surpresas”, antecipou Luis Omar Pinheiro, presidente de honra do clube.

Retrospecto

O clube centenário foi adquirido em 2022 por Luis Omar Pinheiro, pelos irmãos David e Roma Merabet, e por Emerson Dias. Desde então se traçou um plano para colocar o Santa Rosa na primeira divisão do Campeonato Paraense.

“Se formos pensar na nossa trajetória, ela vem de muito sucesso. No nosso primeiro ano na Segundinha já fomos para final e no segundo ano veio o acesso. Quando disputamos a fase principal do Parazão ficamos em 7º lugar na classificação geral, esse resultado é muito positivo para um clube que há dois anos voltou a atuar”, pontua Roma Merabet, presidente do Santinha.

“A gente sabe que nem só de experiências se tem bons resultados no futebol. Eu joguei por anos e tinha essa expertise de entender o atleta o dia a dia dele, mas ao longo de uma competição muitas coisas acontecem e todo o planejamento pode não ter o resultado que esperamos”, acrescenta.

Mudanças

Em 2022, o quarteto adquiriu o clube que passou por uma reformulação e atualização. As cores, o escudo e o mascote tiveram um upgrade, mas precisou lidar com os processos burocráticos.

“Há anos atuou no meio desportivo como advogado, mas está gerindo um clube de futebol é bem diferente. A nossa experiência na área com certeza foi um diferencial nessa caminhada, mas o amor que temos pelo futebol fez total sentido nessa trajetória”, pontua David Merabet.

No Parazão de 2024, o time teve 11 pontos e 37% de aproveitamento. Além disso, o Santinha disputou a Copa Grão-Pará, ficando em quarto lugar. “Se formos pensar nesse retrospecto, o clube foi muito bem em todas as competições, quando falamos do tempo curto que tivemos para montar um time”, finaliza Emerson Dias.