Goleiro que jogou a Segundinha do Parazão deve assinar com clube que disputará a Champions League

Herói do acesso do Santa Rosa à elite do Campeonato Paraense, o goleiro Felipe deve deixar o Sampaio Corrêa, time que está na Série C do Brasileirão, e assinar com o Differdange 03, que irá disputar os Playoffs da Champions League.

A informação foi divulgada pelo GE nacional. Segundo a publicação, o goleiro de 40 anos deve anunciar a saída do time de São Luís nas próximas horas.

Ainda conforme as informações, a proposta feita a Felipe foi tratada como "irrecusável". O contrato com o clube europeu seria para duas temporadas. O Differdange 03 é uma equipe de Luxemburgo e foi campeão da copa nacional neste ano.

Segundo o GE nacional, Felipe já teria se despedido dos colegas de equipes no Sampaio Corrêa, mas, não confirmou a ida para o time europeu.

Nesta temporada, o goleiro fez 31 partida e era titular do time de São Luís. Com o clube conquistou o título do Campeonato Maranhense. Felipe também teve uma curta passagem pelo São Rosa em 2023. O jogador foi destaque do Macaco-Prego e herói da conquista do acesso à elite do futebol paraense, contudo, decidiu não continuar na equipe.

Felipe ganhou destaque no futebol nacional entre os anos de 2008 e 2014, quando defendeu as cores dos dois clubes com mais torcida do país: Flamengo e Corinthians. Com os times, o jogador conquistou duas Copas do Brasil.