Dispensado pelo Paysandu, meio-campista assina com rival bicolor; veja detalhes

Após a torcida do Paysandu ter feito campanha pedindo a saída do clube, o volante Gabriel Bispo está de clube novo. O jogador que era bastante questionado pela torcida do Papão, foi anunciado oficialmente pelo Guarani-SP, adversário bicolor na Série B do Brasileiro.

O meio-campista foi dispensado pela diretoria do Paysandu no início do mês de maio. O jogador começou a temporada como titular na equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos, mas caiu de rendimento nas partidas e foi perdendo espaço, porém, quando entrava em algum jogo, parte da torcida do Papão pegava no pé do atleta e sua saída foi questão de tempo.

Gabriel Bispo, de 27 anos, chegou a vestir a camisa do Paysandu na Série B do Brasileiro, na partida de estreia, contra o Santos-SP, na Vila Belmiro, na derrota bicolor pelo placar de 2 a 0. O volante falhou na jogada que originou o segundo gol do Peixe na partida e as críticas da torcida ficaram mais pesadas, tanto que foi feita uma campanha para que ele deixasse a Curuzu. Um perfil criado e alimentado por torcedores, postou uma foto com “Fora Bispo. Paciência tem limite”. O torcedor alviceleste poderá reencontrar com o meio-campista no segundo turno da Série B, em Belém, quando os Paysandu e Guarani jogam em Belém.

Gabriel Bispo iniciou a carreira no Vila Nova-GO, jogou no Comercial-SP, Bahia de Feira-BA, Vitória-BA, além do Juventude-RS. Antes de assinar com o Paysandu, Bispo estava atuando na Grécia, defendendo o KuPs. Com a camisa do Papão da Curuzu, Gabriel Bispo realizou 16 partidas, 11 delas como titular, além de ter conquistado o título do Parazão.