Entregador com roupa do Remo é impedido de entrar na sede do Paysandu e gera confusão

Uma confusão foi registrada no início da noite desta quinta-feira (20) em frente à sede do Paysandu, que fica na avenida Nazaré, em Belém. Um entregador de lanches que vestia short do Remo, maior rival do time bicolor, foi impedido por seguranças de entrar no local. A negativa causou revolta de outros trabalhadores autônomos que estavam próximos da sede social do clube. A informação foi confirmada por meio de vídeos que circulam nas redes sociais e, também, por uma nota oficial emitida pelo Papão.

Nas imagens registradas por outros entregadores é possível ver algumas pessoas tentando quebrar as grades que protegem a sede do Paysandu. Em outro vídeo, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, aparece conversando com um dos autônomos. Veja:

O que diz o Paysandu?

Segundo a nota divulgada pelo Paysandu, qualquer pessoa trajando uniformes de outros clubes é proibida de acessar as dependências do Papão. Segundo o Bicola, a determinação está prevista no estatuto alviceleste.

Ainda conforme a nota, o entregador, que já havia sido informado em outra ocasião por funcionários do Paysandu sobre a regra, foi novamente abordado por um colaborador e, de forma pacífica, orientado a se retirar. No entanto, o Papão alega que o entregador destratou o trabalhador do clube, tentou burlar a norma estatutária e proferiu as seguintes palavras:

“Não vou sair, não estou nem aí. Posso entrar e sair em qualquer lugar”.

Em seguida, o entregador de lanches empurrou o funcionário do clube, o que deu início a uma grande confusão no pátio de entrada da sede.

A briga foi apartada pelos seguranças bicolores, que imediatamente acionaram a Polícia Militar. O departamento jurídico do Paysandu acompanha o caso e o clube informou que, na manhã desta sexta-feira (21/6) vai registrar um boletim de ocorrência.

Ettinger e o entregador

O presidente Mauricio Ettinger, que se encontrava na sede do Paysandu no momento em que tudo aconteceu, conversou com o entregador de lanches e foi informado por ele que teve o celular danificado durante a briga. O mandatário bicolor garantiu que o aparelho será consertado.