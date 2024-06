Após receber proposta do Paysandu, atacante entra na mira do Vasco nesta janela de transferência

Desejo do Paysandu por várias temporadas e que já recebeu proposta do clube paraense para jogar a Série B deste ano, o atacante Cassiano, de 35 anos, pode fechar com o Vasco. O jogador estava atuando em Portugal e foi treinado pelo atual técnico do Vasco, Álvaro Pacheco.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O momento delicado do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A e a aproximação da abertura da janela de transferência, que inicia na primeira semana de julho, a diretoria do Vasco se movimenta para anunciar contratações visando tirar o clube cruzmaltino dessa situação incomoda, à beira da temida zona de rebaixamento. A chegada de reforços é uma realidade na Colina Histórica e Cassiano é um dos alvos, segundo o site Bola Vip.

VEJA MAIS

Cassiano fez sucesso no Paysandu em 2018 (Igor Mota / O Liberal)

De acordo com Agência RTI Esportes, o clube carioca iniciou o contato com o staff do jogador para uma possível contratação nesta janela de transferência, porém, ainda não foi apresentada nenhuma proposta de forma oficial do Vasco, que busca no mercado um reserva imediato para o argentino Pablo Vegetti.

A procura pelo atacante Cassiano foi uma indicação do atual técnico Álvaro Pacheco, que é português e que trabalhou com Cassiano por duas temporadas, quando o jogador defendia o FC Vizela, porém, com quatro jogos à frente do Vasco, uma goleada histórica para o maior rival, o Flamengo, pelo placar de 6 a 1, três derrotas e apenas um empate, o técnico Álvaro Pacheco tem seu trabalho questionado e existe a possibilidade de saída do clube alvinegro.

VEJA MAIS

Cassisno recebeu proposta para retornar ao Paysandu (Reprodução / OLiberal.com)

Cassiano é natural de Porto Alegre (RS) e iniciou a carreira no São José-RS. Passou também pelo Internacional-RS, Espotivo-RS, Glória-RS, Criciúma-SC, Santa Cruz-PE, Fortaleza-CE, Brasil de Pelotas-RS e CSA-AL. Defendeu o Paysandu em 2018 e marcou 20 gols em 30 partidas, deixando o clube no meio da Série B para jogar na China. Cassiano também atuou no Chipre, Coreia do Sul, Arábia Saudita e defendeu o Estoril Praia, de Portugal, nas duas últimas temporadas.

O jogador iniciou a negociação com o Paysandu e já recebeu uma proposta para retornar ao clube alvicleste nesta janela de julho. Outro clube que fez proposta ao atacante foi o Avaí-SC, além de ter recebido sondagens de outros clubes das Séries B e A do Brasileiro. Na última temporada pelo Estoril, Cassiano fez 37 jogos e marcou 12 gols.