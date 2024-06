Esposa de João Vieira, do Paysandu, relembra mensagens de ódio ao volante e celebra fase no time

A maioria dos jogadores de futebol passa por um momento de questionamentos por parte da torcida de um time. Com o volante bicolor João Vieira não foi diferente. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador, Suelen Babber Vieira, compartilhou prints de mensagens que o atleta bicolor recebeu de alguns torcedores durante o período em que tentava se firmar no time.

Nas imagens compartilhadas pela companheira de João Vieira, alguns torcedores xingavam, humilhavam e pediam a saída do jogador por não estarem satisfeitos com o desempenho do atleta.

“Vai embora do Paysandu, sua imund*ce”, dizia uma das mensagens enviadas ao jogador.

prints joão vieira Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram

Na publicação, feita nos stories do Instagram, não ficou claro de que momento eram as mensagens. Mas, atualmente, João Vieira é titular do Paysandu e uma das principais peças do meio de campo do Bicola.

Na última partida contra o CRB-AL, João Vieira foi o autor do gol que deu o empate de 1 a 1 para o Paysandu na Série B, sendo um dos destaques da equipe.

“Guardo essa mensagem até hoje - das inúmeras que você recebeu. Eu sei que futebol é uma caixinha de surpresas, mas confesso que sofri muito e chorava muito em ler tanta mensagem cruel”, desabafou Suelen Vieira.

“Tenho salva essa e várias outras [mensagens] porque acreditava que um dia as pessoas iriam conhecer o João como profissional e como pessoa. Ontem [ver você] receber carinho e ver as pessoas aplaudindo você foi emocionante, parecia um sonho. Você merece reconhecimento pela evolução, pela pessoa que é e por ser tão dedicado”, completou a companheira do jogador.

João Vieira tem 26 anos, chegou ao Paysandu em 2022 por meio de empréstimo e já completou 100 jogos com a camisa do Papão. Com o clube, o volante marcou sete gols e conquistou três títulos: um Campeonato Paraense e duas taças da Copa Verde.