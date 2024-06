João Vieira vê bom desempenho do Paysandu em empate com o CRB-AL: ‘Mandamos no jogo’

Após o empate em 1 a 1 com o CRB-AL, pela 11ª rodada da Série B, na Curuzu, o foco do elenco do Paysandu será todo no próximo compromisso pela competição nacional. Em entrevista após o final da partida contra a equipe alagoana, o volante João Vieira, que fez o gol bicolor no duelo e completou 100 partidas com a camisa alviceleste, preferiu não lamentar os pontos perdidos em casa e projetou o duelo contra a Chapecoense-SC, no domingo (23/6).

"Eu acho que fizemos uma ótima partida aqui, mandamos no jogo. Se alguém tinha que sair vencedor do jogo de hoje, era a gente. Infelizmente, o futebol é um esporte que pune por detalhes. Valeu, acima de tudo, a entrega da equipe e o ponto conquistado, já que pontuar é importante na Série B. Fico feliz pelo gol marcado, pelos 100 jogos disputados, mas domingo tem mais", disse o volante.

João Vieira foi um dos destaques do Paysandu diante do CRB-AL. Após um primeiro tempo apagado, o volante passou a aparecer mais na etapa final de jogo e foi "presenteado" com um gol, marcado de pênalti. A alegria bicolor, no entanto, duraria pouco, já que a equipe sofreu o empate poucos minutos depois.

O empate diante do CRB-AL não foi um bom negócio para o Paysandu. A equipe freou a reação na Segundona e estacionou na 15ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados. O lado "bom" do empate foi que a equipe se manteve distante 3 pontos da zona de rebaixamento, inaugurada pelo próprio CRB-AL, que está na 17ª colocação.

O próximo compromisso de João Vieira e do Paysandu na Segundona será diante da Chapecoense-SC, equipe que esta na 12ª posição na Série B, mas ainda joga na rodada. A partida, marcada para ocorrer no domingo (23), na Arena Condá, terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.