Nicolas e Edinho recebem premiação criada por torcedor do Paysandu; entenda

Mesmo após alguns meses das conquistas da Copa Verde e do Campeonato Paraense, o Paysandu continua recebendo o carinho da torcida pelos títulos de 2024. Em homenagem aos atacantes Nicolas e Edinho, o torcedor bicolor Evaldo José confeccionou troféus para premiar os jogadores.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, na última semana, Evaldo contou que é ex-atleta do Papão e que personalizou dois troféus especialmente para entregar aos atacantes do time.

Na última segunda-feira (17/6), Evaldo realizar a entrega dos troféus aos jogadores, antes do treino do elenco bicolor no Estádio da Curuzu. Durante a entrega, Nicolas e Edinho agradeceram a lembrança do torcedor.

O primeiro, destinado a Nicolas, foi nomeado “gol que Pelé não fez”, pelo gol que o atacante fez do meio do campo em partida contra o Bragantino, ainda na primeira fase do Campeonato Paraense 2024; o segundo, destinado a Edinho, nomeado “gol que Pelé fez”, foi feito em homenagem ao gol marcado pelo jogador na final da Copa Verde deste ano.

Após as conquistas da temporada, o Paysandu disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe bicolor garantiu uma vitória de goleada contra o Ituano e agora espera manter uma sequência positiva na partida contra o CRB, que rola nesta terça-feira (18/6), a partir das 21h30, no Estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.