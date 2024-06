Meia comemora estreia com vitória no Paysandu e projeta sequência na Série B

O meia Brendon fez a sua estreia com a camisa do Paysandu nesta Série B. Anunciado no dia 7 de março pela diretoria bicolor, o Brendon enfim entrou em campo com a camisa do Papão, no decorrer do segundo tempo da partida diante do Ituano-SP, no último final de semana, na vitória da equipe paraense por 5 a 3. O jogador avaliou a sua estreia pelo clube alviceleste e disse estar motivado para a sequência da Série B.

"Estou muito feliz pela minha estreia com a camisa do Paysandu. Entrar em campo e ajudar a equipe a conquistar um resultado tão importante como esse é algo que me motiva ainda mais. Vou dar o meu máximo para honrar essa camisa e ajudar meus companheiros durante a Série B”, disse.

Brendon afirmou que o triunfo em cima do Ituano pode trazer ânimo para o elenco no decorrer da Série B. O meia falou do foco que a equipe precisa ter, para manter os resultados positivos na competição nacional.

“Essa vitória nos dá um ânimo extra e é fundamental para a nossa sequência no campeonato. Subir na tabela com um novo triunfo é um passo importante, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos continuar nos dedicando para manter esse ritmo e buscar mais vitórias”, comentou.

O meio-campista Brendon, de 22 anos, é natural de São Paulo (SP) e chegou ao Paysandu por empréstimo, junto à equipe do Nação-SC. Antes de defender o Papão, Brendon iniciou a carreira na base do Corinthians-SP, Resende-RJ e Botafogo-RJ.