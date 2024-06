Na Curuzu, Paysandu quer segunda vitória seguida na Série B para subir na tabela

O Paysandu quer embalar na Série B. Após vencer o Ituano-SP na rodada passada, fora de casa, em uma emblemática partida de oito gols, o Papão quer continuar somando três pontos para subir na tabela da Segundona. O próximo desafio será nesta terça-feira (18), às 21h30, diante do CRB-AL, no estádio da Curuzu, pela 11ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

A vitória por 5 a 3 diante do Ituano-SP, na rodada passada, aliviou o Papão na briga contra o rebaixamento, mas não fez a equipe subir tanto na tabela. A equipe alviceleste está na 15ª posição na Série B e abriu dois pontos do Brusque-SC, primeiro time dentro do Z-4. Portanto, uma vitória diante do CRB-AL ajudaria a equipe a sonhar com posições mais altas na classificação.

Já o CRB-AL vive um momento delicado na Segundona. Por mais que tenha sido finalista da Copa do Nordeste há algumas semanas, no Brasileirão a equipe alagoana está na 18ª posição, mergulhada na zona de rebaixamento. A notícia boa para o Galo da Campina é que uma vitória diante do Papão pode tirar a equipe desta situação.

Como vem as equipes?

O Paysandu terá alguns desfalques para enfrentar o CRB-AL. Os volantes Wesley Fraga e Val Soares, o meia Robinho e o atacante Edinho seguem no departamento médico e devem ficar de fora da equipe por mais uma rodada. Os atletas, inclusive, nem viajaram com a delegação para a partida diante do Ituano-SP.

Além do quarteto, o atacante Jean Dias será mais um desfalque de Hélio dos Anjos. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e terá que cumprir uma partida obrigatória de suspensão.

Quem também tem desfalques é o CRB-AL. O clube não pode contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso por expulsão diante do América-MG, na 10ª rodada. Além dele, Saimon continua no departamento médico e Fábio Alemão deve retornar para formar a dupla de zaga com o jovem Darlisson.

Recuperado do mal-estar sofrido no último jogo, o lateral-esquerdo Jorge deve começar mais uma partida como titular. Caso não seja escolhido, Matheus Ribeiro assume a posição.

Ficha técnica

Paysandu x CRB-AL

11ª rodada da Série B do Brasileirão

Data: 18 de junho, terça-feira

Hora: 21h30

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Auxiliares: Jose Reinaldo Nascimento (DF) e Renato Gomes Tolentino (DF)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Juninho; Ruan Ribeiro, Nicolas e Esli García. Técnico: Hélio dos Anjos

CRB-AL: Matheus Albino; Hereda. Darlisson, Fábio Alemão e Jorge (Matheus Ribeiro); Falcão, João Pedro e Gegê; Mike (Raí), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.