Paysandu: Nicolas mais errou do que acertou pênaltis em 2024; veja números

O Paysandu venceu o Ituano-SP no último sábado (15) por 5 a 3, pela Série B do Brasileirão. No entanto, o placar diante da equipe paulista poderia ter sido ainda mais elástico, se não fosse um pênalti perdido por Nicolas, na segunda etapa da partida. O erro do atacante, inclusive, tem se tornado recorrente nesta temporada. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, esta foi a terceira penalidade desperdiçada pelo jogador em 2024.

Os outros pênaltis perdidos por Nicolas foram contra o Remo (semifinal da Copa Verde) e América-MG (Série B). É importante destacar que no Re-Pa, a penalidade perdida pelo camisa 11 do Papão foi em disputa de pênaltis. Já diante do Coelho, o desperdício ocorreu com o jogo rolando.

Com cinco pênaltis cobrados no ano e três perdidos, o aproveitamento de Nicolas na marca da cal chega a números muito negativos. Apenas 40% das penalidades cobradas pelo camisa 11 do Papão terminaram em bola na rede. O índice é bem inferior à média de grandes atacantes brasileiros, que costuma ser superior aos 70%.

No entanto, os pênaltis perdidos por Nicolas não "fizeram falta" ao time bicolor. Nas três partidas onde o atacante desperdiçou cobranças - Remo, América-MG e Ituano - o Paysandu saiu vencedor.

Porém, o momento de Nicolas inspira confiança dos jogadores e da torcida. O camisa 11 do Papão é o principal artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols marcados em 30 partidas disputadas. Além disso, ele foi o principal goleador do Campeonato Paraense e da Copa Verde, com 11 e seis tentos marcados, respectivamente.

Mesmo assim, o jogador segue devendo gols na Série B do Brasileirão. Em dez partidas disputadas pelo torneio nacional, o jogador só marcou gol em uma oportunidade, diante do Goiás, em casa, pela quinta rodada.

A chance de Nicolas se redimir com a torcida na Série B e ainda ampliar os números como goleador na temporada será nesta terça-feira (18), diante do CRB-AL, pela 11ª rodada da competição. A partida, que será disputada na Curuzu e começa às 21h30, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.