Lembra dele? Cria da base do Paysandu marca golaço por clube mineiro; assista

O meia paraense Alan Calbergue, de 25 anos, marcou um golaço na derrota da Caldense-MG, por 3 a 2, diante do URT-MG, pelo módulo II do Campeonato Mineiro. Calbergue acertou um chute forte, no ângulo, sem chances para o goleiro do URT. Assista:

O jogador que defendeu o Paysandu postou o vídeo em seu perfil no Instagram. Ele agradeceu pelo golaço, mas lamentou o resultado negativo da sua equipe.

“Toda honra seja dada a Deus! Muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa e triste pelo resultado. Deus está no barco! Vamos por mais”, escreveu.

Alan Calbergue em treino na Curuzu quando jogava pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu)

Alan Calbergue é natural de Belém e iniciou a carreira nas categorias de base do Paysandu. Ele era considerado uma grande promessa no futebol e chegou a atuar pela equipe principal do Papão nas temporadas de 2018, 2019, 2020 e 2021 e conquistou o Parazão de 2020 pelo clube bicolor.

Além do Paysandu, Alan Calbergue defendeu o Bragantino (PA), Aimoré-RS. Marília-SP, América-RN, Monte Azul-SP, além do Passo Fundo-RS, Sousa-PB e jogou pelo KF Erzeni Shijak, da Albânia.