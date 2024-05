Ex-Remo perde pênalti, Cametá é derrotado pelo Maranhão-MA e cai na tabela da Série D

O Cametá sofreu a terceira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. O Mapará Elétrico enfrentou o Maranhão (MA), na tarde deste domingo (26), no Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA) e perdeu pelo placar de 2 a 0 para o MAC e caiu posições na tabela do Grupo A2 da Quarta Divisão.

O Mapará não conseguiu reeditar a apresentação feita na semana passada, quando goleou o Moto Club-MA por 4 a 1. Enfrentando outra equipe maranhense, o Cametá acabou derrotado dentro de casa, com direito a pênalti perdido pelo zagueiro Marlon, ex-Remo.

A equipe do MAC abriu o marcador aos 20 minutos da primeira etapa. Após escanteio cobrado na segunda trave, a bola foi cabeceada, a zaga do Mapará não conseguiu cortar e a bola sobrou livre para Felipe Cruz chutar para o gol, 1 a 0 Maranhão.

O clube paraense sentiu o gol e não se encontrou no jogo. Quatro minutos depois, o Maranhão ampliou o placar no Parque do Bacurau com Ronald Camarão, em um contra-ataque rápido puxado pela direita, a bola chegou em Hugo Leonardo na esquerda que foi à linha de fundo e cruzou, a bola passou por toda extensão da pequena área para a cabeçada de Ronald Camarão, ampliando o marcador aos 24 minutos.

Atrás do marcador, a equipe do Cametá, que é comandada pelo técnico Júnior Amorim até criou oportunidades de diminuir o placar. O ex-jogador do Remo, Marlon, teve a chance mais clara, mas o zagueiro que perdeu um pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo, defendido pelo goleiro do MAC.

Com a derrota, a segunda em casa, o Cametá caiu duas posições e está na sétima colocação com 4 pontos em cinco partidas disputadas no Grupo A2 da Série D. A equipe paraense pode cair para a lanterna da competição, caso o Águia de Marabá vença o Moto Club-MA, em partida deste domingo (26), em São Luís (MA). O próximo compromisso do Mapaará será contra o River-PI, no sábado (1) de junho, às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina (PI).