Na Série D, Cametá contrata meia que jogou pelo Remo

O Cametá é um dos representantes do Pará no Campeonato Brasileiro da Série D em 2024. O Mapará segue contratando, reforçando o elenco para a disputa nacional. Um dos novos jogadores que a diretoria do Cametá acertou é o meia Héricles, ex-Remo.

A equipe paraense fechou com o jogador de 28 anos, que estava defendendo o Maguary-PE, onde disputou oito partidas nesta temporada, marcando quatro gols. Héricles defendeu as cores do Remo em 2016, após se destacar com a camisa do Gama-DF, que chegou à final da Copa Verde daquele ano contra o Paysandu.

Com a camisa do Leão Azul, Héricles realizou oito partidas, todas elas no Campeonato Brasileiro da Série C, sendo apenas uma como titular. Nesta temporada o jogador atuava como atacante, no retorno do Leão Azul à competição, após a conquista do acesso em 2015. Além do Remo, Héricles jogou também pelo Gama-DF, Brasileiense-DF, Bragantino-SP, Santa Cruz-SP, Retrô-PE, ABC-RN, além de Salgueiro-PE, Grêmio Anápolis-GO, Ceilândia e Itumbiara.

O Cametá está no Grupo A2 do Brasileiro da Série D, ao lado do Águia, outro representante paraense na competição. Além de Mapará e Azulão, compõe o grupo o Altos-PI, River-PI, Fluminense-PI, Moto Club-MA, Maranhão-MA e também o Tocantinópolis. Os quatro primeiros garantem vaga na próxima fase da competição.

A estreia do Cametá na Série D será no próximo domingo (28), às 16h, contra o Altos-PI, no Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA).