Com Remo, Águia e Cametá, séries C e D tem novas medidas de combate a manipuação de resultados

Durante uma reunião virtual da Confederação Brasileira de futebol (CBF) que ocorreu na última sexta-feira (12) foram apresentadas medidas de combate a manipulação de resultados nas competições das Séries C e D do Campeonato Brasileiro. No encontro, a CBF anunciou um acordo de cooperação com a Sport Integrity Global Alliance (SIGA), uma aliança global que visa aumentar a integridade e transparência no esporte.

A entidade prevê ações e punições em caso de confirmação da manipulação de resultados pelos clubes das divisões.

No ano passado dois jogos de clube paraenses estiveram na lista de partidas manipuladas, de acordo com o relatório desenvolvido pela empresa Sportradar. O documento também aponta o Brasil como líder mundial em manipulação de resultados.

No encontro, também, foi assegurado pela Sportradar, o monitoramento dos jogos, a criação de uma Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro e a cooperação com a Polícia Federal.

A disputa da Série C do campeonato Brasileiro inicia nesta sexta-feira dia 19, enquanto a Série D tem previsão para começar no dia 27.