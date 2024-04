CBF divulga tabela da Série D e Águia de Marabá e Cametá sabem onde vão estrear; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (22) a tabela detalhada das primeiras sete rodadas da primeira fase da Série D do Brasileirão. As duas equipes paraenses que vão disputar o torneio nesta temporada - Águia de Marabá e Cametá - estreiam na competição neste final de semana.

Segundo a Confederação, o primeiro time do Pará a entrar em campo será o Águia. No sábado (27), o Azulão visita o River-PI, às 16h. A partida ocorre no estádio Albertão, em Teresina.

No dia seguinte, o domingo (28), é a vez do Cametá estrear na competição. Às 16h, o Mapará Elétrico recebe o Altos-PI, no Parque do Bacurau, no nordeste do Pará.

Águia de Marabá e Cametá fazem parte do Grupo A2 da Quarta Divisão do futebol brasileiro. Além dos paraenses, compõe a chave Altos-PI, River-PI, Fluminense-PI, Moto Club-MA, Maranhão-MA e Tocantinópolis-TO.

De acordo com o regulamento, 64 clubes disputam a Série D. As equipes são divididas em oito chaves de quatro equipes. Avançam à segunda fase do torneio os quatro times mais bem colocados em cada grupo.

Na segunda fase, até a grande decisão, as equipes se enfrentam em duelo mata-mata, com jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma dos dois duelos, o classificado será conhecido após disputa de pênaltis. Os quatro semifinalistas garantem vaga na Série C da próxima temporadas.

Veja os primeiros jogos dos paraenses na Série D

Águia de Marabá

River-PI x Águia - 27/04 - 16h - Albertão

Águia x Fluminense-PI - 06/05 - 20h - Zinho Oliveira

Águia x Cametá - 11/05 - 17h - Zinho Oliveira

Maranhão-MA x Águia - 18/05 - 16h - Castelão

Moto Club-MA x Águia - 25/05 - 16h - Castelão

Águia x Altos-PI - 01/06 - 17h - Zinho Oliveira

Tocantinópolis-TO x Águia - 08/06 - 17h - João Ribeiro

Cametá

Cametá x Altos-PI - 28/04 - 16h - Parque do Bacurau

Tocantinópolis-TO x Cametá - 04/05 - 17h - João Ribeiro

Águia x Cametá - 11/05 - 17h - Zinho Oliveira

Cametá x Moto Club-MA - 19/05 - 16h - Parque do Bacurau

Cametá x Maranhão-MA - 26/05 - 16h - Parque do Bacurau

River-PI x Cametá - 01/06 - 16h - Albertão

Cametá x Fluminense-PI - 08/06 - 16h - Parque do Bacurau