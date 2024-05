VÍDEO: Torcedores do Águia de Marabá entoam cântico homofóbico contra torcida do São Paulo

O Águia de Marabá perdeu para o São Paulo por 3 a 1 na noite da última quinta-feira (2), no Mangueirão. Apesar do revés, o time paraense foi exaltado pela residência na partida. Contudo, nas arquibancadas, uma cena lamentável acabou viralizando nas redes sociais. Um grupo de torcedores do Azulão foi flagrado entoando um cântico homofóbico contra a torcida do Tricolor.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os torcedores se referindo aos tricolores como "viados". A cena gerou repercussão entre os internautas que lamentaram a atitude.

"Tem que tomar punição. Isso é crime", comentou um torcedor. "Meu Deus, vamos evoluir. Já estamos em 2024, não é possível que tem gente achando engraçado cantos homofóbicos em estádios", disse outro internauta.

Nos últimos anos, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) têm endurecido mais as punições para casos de racismo e homofobia no futebol, em uma tentativa de diminuir e acabar com o preconceito no esporte.

Entre as punições, está previsto a perda de mando de campo para o clube, multas em dinheiro, jogos sem torcida e para jogadores e membros da comissão técnica que pratiquem atos preconceituosos pode haver suspensão de até 10 partidas.

O jogo

Dentro de campo, o Águia de Marabá tentou resistir a força do São Paulo. Com um a menos, o clube marabaense saiu na frente e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Wender. No entanto, logo em seguida, o Tricolor Paulista empatou e virou o jogo com dois gols de Juan, aos 36 e 40 minutos. Na etapa final a equipe de fora ainda ampliou a vantagem com Luiz Gustavo.

Assim, o São Paulo está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em casa, o Tricolor pode perder por até dois gols. Para se classificar, o Águia precisa vencer com três de vantagem.

A partida de volta entre São Paulo e Águia de Marabá, ocorre na quarta-feira (22), no estádio Morumbi, às 21h.