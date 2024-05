Copa do Brasil: Águia resiste bravamente, mas acaba derrotado pelo São Paulo no Mangueirão

O Águia de Marabá tentou, conseguiu deixar sua marca, mas acabou derrotado por 3 a 1 pela equipe do São Paulo. Os dois times jogaram na noite desta quinta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado força a reação aguiana no próximo dia 22, em São Paulo. O Tricolor pode até perder por um placar simples, que avança na competição.

No primeiro tempo, o São Paulo dominou com uma pressão constante, mantendo posse de bola quase que na totalidade da etapa inicial. A equipe focou suas jogadas principalmente pelo lado direito, aproveitando as incursões de Galoppo. A melhor oportunidade surgiu aos 17 minutos, quando Luiz Gustavo recebeu na área e chutou na trave, com Juan também tentando na sobra, mas sendo marcado impedimento em uma decisão apertada da arbitragem.

A pressão aumentou aos 27 minutos, quando Wander foi expulso após o VAR revisar um lance em que acertou o rosto de Patryck em uma disputa. Apesar disso, o Águia conseguiu abrir o placar com um gol de Wender de canhota, sem chances para o goleiro Jandrei. O São Paulo reagiu rapidamente, com Juan marcando dois gols de cabeça aos 36 e 40 minutos, ambos originados de cruzamentos da direita, o primeiro de Galoppo e o segundo de Erick.

2º Tempo

No retorno do intervalo, os dois times vieram sem mudanças, com o mesmo panorama anterior. O São Paulo continuava dando as cartas, movimentando a equipe no campo de defesa do Águia, que, mesmo fechado, encontrava dificuldades para impedir a progressão adversária. Logo aos cinco minutos, o tricolor chegou na área e o Águia foi salvo graças a intervenção do goleiro Axel Lopes. Erick fez boa jogada pelo lado direito e bateu para o gol. Axel faz uma ótima defesa, e Michel Araujo ficou com a sobra, mas o goleiro defendeu novamente.

A diferença técnica entre os times, que já era evidente, se tornou ainda maior aos 17 minutos, quando o Tricolor fez uma jogada ensaiada pelo lado direito, e Moreira cruzou para o meio da área. Luiz Gustavo ficou com a bola li e bateu com força para ampliar a vantagem do São Paulo para 3 a 1. A partir daí, o técnico Luis Zubeldía fez algumas mudanças no time, enquanto Mathaus Sodré mudou uma posição até os 30 do segundo tempo.

A partir daí o duelo deu uma esfriada. O São Paulo seguiu dominando a partida, aplaudido de perto pela multidão que foi ao estádio para ver a equipe paulista de perto. Enquanto isso, o Águia tentava segurar o resultado para evitar um desastre ainda maior. Aos 36, Patryck recebeu bom lançamento de Bobadilla na entrada da área e passa para Ferreira, que chutou com força para fora. O árbitro marcou posição irregular do lateral-esquerdo. Após os 40, a partida caiu ainda mais de ritmo, já definida, até o apito final do árbitro Arthur Gomes Rabelo, decretando o revés do Águia diante do São Paulo.

Ficha Técnica

Data: 02/05/2024

Hora: 19h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Gols: Wender (35' 1T) Juan (36' 1T) (41' 1T) Luiz Gustavo (35' 2T)

Cartões Amarelos: Caíque Baiano, Wender, Braga, Betão (Águia) Rodrigo Nestor, Galoppo (São Paulo)

Cartões Vermelhos: Wander (Águia)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz (João Pabllo), Caíque Baiano, Betão; Wender, Junior Dindê (Kaique), Patrick (Mariano), Hitalo (Daelson); Braga (Alan Maia) e Wander.

Técnico: Mathaus Sodré

São Paulo: Jandrei; Moreira, João Moreira, Diego Costa (Sabino), Ferraresi, Patryck; Luiz Gustavo (Bobadilla), Galoppo, Rodrigo Nestor (Ferreirinha), Michel Araújo (Rodriguinho); Juan e Erick (William Gomes)

Técnico: Luis Zubeldía