Paysandu inicia pré-temporada e ídolo é apresentado na comissão técnica para 2026 Papão apresentou três membros da comissão técnica e um deles conquistou títulos como jogador Fábio Will 16.12.25 9h54 Membros da nova comissão técnica bicolor já estão em Belém (Divulgação / Site do Paysandu) O Paysandu iniciou nesta terça-feira (16) a sua pré-temporada visando o ano de 2026. Após encerrar 2025 rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Papão tem como principal objetivo o retorno à Série B. Para isso, o clube apresentou os últimos integrantes da comissão técnica, entre eles, um ídolo da história recente bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe de staff do Paysandu se reuniu para debater logística, planejamento e apresentação oficial de todos os profissionais. Alguns membros da comissão já chegaram a Belém para dar início aos trabalhos. Um deles é o auxiliar-técnico Elton Macaé, que atua ao lado do treinador Júnior Rocha desde 2016. Para Macaé, vestir a camisa do Paysandu representa uma grande honra. O profissional destacou que conhece bem a força do clube e da torcida bicolor, especialmente pelas vezes em que enfrentou o Papão jogando na capital paraense. “Muito feliz de estar nesse clube gigante. Muito motivado para buscarmos os nossos objetivos, principalmente o acesso. Já enfrentei várias vezes o Paysandu aqui em Belém e sei a força que tem a Fiel”, afirmou. Elton Macaé já enfrentou o Paysandu (Divulgação / Site do Paysandu) VEJA MAIS Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu Ídolo de volta à Curuzu Um dos ídolos recentes do Paysandu também está de volta ao Estádio da Curuzu. O ex-goleiro Emerson, que defendeu o Papão entre 2015 e 2018, retornou a Belém para vestir novamente o manto alviceleste, desta vez como preparador de goleiros. Como atleta, Emerson conquistou dois títulos da Copa Verde (2016 e 2018) e dois Campeonatos Paraenses (2016 e 2017), sendo peça importante em campanhas marcantes do clube. Ex-goleiro Emerson agora é preparador de goleiros do Papão (Divulgação / Site do Paysandu) Tradição Fechando a comissão técnica do Paysandu está o analista de desempenho Robson Lima. O profissional estava no Ypiranga-RS e afirmou que aceitou o convite pela tradição e grandeza do clube, além do desafio de recolocar o Papão em um caminho vitorioso. “É um prazer estar neste clube de enorme tradição no futebol brasileiro. Será uma honra representar o Papão nas competições de 2026 e buscar os objetivos traçados. Vamos juntos!”, disse em entrevista ao site oficial do clube. Robson Lima com a camisa do Papão (Divulgação / Site do Paysandu) Apresentação adiada O preparador físico Léo Cupertino, que possui passagens por diversos clubes e também pela Seleção Brasileira, só se apresentará no Paysandu no próximo final de semana. O profissional passou recentemente por um procedimento cirúrgico de hérnia e foi liberado pela diretoria bicolor para completar a recuperação. Comissão técnica do Paysandu para 2026 Técnico: Júnior Rocha Auxiliares-técnicos: Elton Macaé Ignácio Neto Treinadores de goleiros: Emerson da Conceição Ronaldo Willis Analistas de desempenho: Artur Martins Gabriel Medeiros Robson de Lima Preparadores físicos: Léo Cupertino Victor Santos Departamento médico: Médicos: Edilson Andrade, Gabriel Remígio e José Silvério Fisioterapeutas: Mário Carvalho e Tiago Esteves Odontólogo: Fernando Augusto Enfermeiros: Alan Souza e Márcio Ribeiro Outros profissionais: Nutricionistas: João Quaresma e Lucas Pinto Psicóloga: Thaysse Gomes Fisiologista: Mateus Eiki Baptista Massagista: Ivan Menezes Massoterapeuta: Alan Moura Roupeiros: Cristóvão Mendes e Fredson Rogério Assessor de imprensa: Jorge Luís Totti Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 