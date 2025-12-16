Paysandu inicia pré-temporada e ídolo é apresentado na comissão técnica para 2026

O Paysandu iniciou nesta terça-feira (16) a sua pré-temporada visando o ano de 2026. Após encerrar 2025 rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Papão tem como principal objetivo o retorno à Série B. Para isso, o clube apresentou os últimos integrantes da comissão técnica, entre eles, um ídolo da história recente bicolor.

A equipe de staff do Paysandu se reuniu para debater logística, planejamento e apresentação oficial de todos os profissionais. Alguns membros da comissão já chegaram a Belém para dar início aos trabalhos. Um deles é o auxiliar-técnico Elton Macaé, que atua ao lado do treinador Júnior Rocha desde 2016.

Para Macaé, vestir a camisa do Paysandu representa uma grande honra. O profissional destacou que conhece bem a força do clube e da torcida bicolor, especialmente pelas vezes em que enfrentou o Papão jogando na capital paraense.

“Muito feliz de estar nesse clube gigante. Muito motivado para buscarmos os nossos objetivos, principalmente o acesso. Já enfrentei várias vezes o Paysandu aqui em Belém e sei a força que tem a Fiel”, afirmou.

Elton Macaé já enfrentou o Paysandu (Divulgação / Site do Paysandu)

Ídolo de volta à Curuzu

Um dos ídolos recentes do Paysandu também está de volta ao Estádio da Curuzu. O ex-goleiro Emerson, que defendeu o Papão entre 2015 e 2018, retornou a Belém para vestir novamente o manto alviceleste, desta vez como preparador de goleiros.

Como atleta, Emerson conquistou dois títulos da Copa Verde (2016 e 2018) e dois Campeonatos Paraenses (2016 e 2017), sendo peça importante em campanhas marcantes do clube.

Ex-goleiro Emerson agora é preparador de goleiros do Papão (Divulgação / Site do Paysandu)

Tradição

Fechando a comissão técnica do Paysandu está o analista de desempenho Robson Lima. O profissional estava no Ypiranga-RS e afirmou que aceitou o convite pela tradição e grandeza do clube, além do desafio de recolocar o Papão em um caminho vitorioso.

“É um prazer estar neste clube de enorme tradição no futebol brasileiro. Será uma honra representar o Papão nas competições de 2026 e buscar os objetivos traçados. Vamos juntos!”, disse em entrevista ao site oficial do clube.

Robson Lima com a camisa do Papão (Divulgação / Site do Paysandu)

Apresentação adiada

O preparador físico Léo Cupertino, que possui passagens por diversos clubes e também pela Seleção Brasileira, só se apresentará no Paysandu no próximo final de semana. O profissional passou recentemente por um procedimento cirúrgico de hérnia e foi liberado pela diretoria bicolor para completar a recuperação.

Comissão técnica do Paysandu para 2026

Técnico:

Júnior Rocha

Auxiliares-técnicos:

Elton Macaé

Ignácio Neto

Treinadores de goleiros:

Emerson da Conceição

Ronaldo Willis

Analistas de desempenho:

Artur Martins

Gabriel Medeiros

Robson de Lima

Preparadores físicos:

Léo Cupertino

Victor Santos

Departamento médico:

Médicos: Edilson Andrade, Gabriel Remígio e José Silvério

Fisioterapeutas: Mário Carvalho e Tiago Esteves

Odontólogo: Fernando Augusto

Enfermeiros: Alan Souza e Márcio Ribeiro

Outros profissionais:

Nutricionistas: João Quaresma e Lucas Pinto

Psicóloga: Thaysse Gomes

Fisiologista: Mateus Eiki Baptista

Massagista: Ivan Menezes

Massoterapeuta: Alan Moura

Roupeiros: Cristóvão Mendes e Fredson Rogério

Assessor de imprensa: Jorge Luís Totti