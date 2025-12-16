Volante joga o Paysandu na justiça, pede R$4 milhões e solicita rescisão de contrato Meio-campista Leandro Vilela afirma que o Paysandu deve salários, 13º , recolhimento de FGTS e que não vem recebendo tratamento médico, após lesão grave no joelho Fábio Will 16.12.25 11h47 Leandro Vilela está machucado e possui contrato com o Paysandu até novembro de 2026 (Jorge Luís Totti/Paysandu) A temporada 2025 do Paysandu ainda rende situações complicadas. Além de ser rebaixado para a Série B, o Papão agora foi surpreendido com um processo na justiça do meio-campista Leandro Vilela, que está machucado e pede o valor de mais de R$4 milhões. A informação foi dada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal + e confirmada pela equipe de esportes de O Liberal. Vilela pede a rescisão direta de contrato e além de solicitar para que seja atrelada a lesão como acidente de trabalho. Leandro Vilela sofreu uma lesão ligamentar no joelho, na partida diante do Novorizontino-SP, no mês de setembro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador reclama que desde então, não recebeu salários de outubro, novembro, primeira parcela do 13º salário e férias gozadas, além do não pagamento dos valores do direito de imagem do mês de setembro. O jogador afirma ainda que não foram depositados o recolhimento do FGTS dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro deste ano. Além disso, Leandro Vilela relata estar com o tratamento parado, realizando sessões de fisioterapia com um profissional particular e não iniciou o processo de transição para o campo, em função do encerramento do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Justiça mantém condenação do Paysandu em processo movido por Hélio dos Anjos Clube bicolor foi condenado a pagar mais de R$ 2,3 ao técnico, que deixou o clube em setembro de 2024; decisão também manteve a multa por misoginia aplicada ao treinador Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 Outro ponto central do processo é a alegação de que o Paysandu teria utilizado o direito de imagem de forma irregular, pagando a maior parte da remuneração por esse mecanismo, acima do limite legal e sem comprovação de exploração comercial. O atleta pede que esses valores sejam reconhecidos como salário, com reflexos trabalhistas, além da aplicação de multas previstas na CLT. Leandro também solicita o reconhecimento da lesão como acidente de trabalho e afirma que o clube não contratou o seguro obrigatório para atletas profissionais, previsto em lei. Com base nisso, pede indenização substitutiva e o pagamento da cláusula compensatória esportiva, alegando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do empregador. O jogador está na sua segunda temporada no Paysandu e realizou 80 partidas, a maioria delas como titular. Leandro Vilela marcou quatro gols com a camisa do Papão e conquistou os títulos do Parazão (2024) e Copa Verde (2024 e 2025). 