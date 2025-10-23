Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS Fábio Will 23.10.25 19h19 Dudu deixa o Paysandu em meio à crise no clube bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu enfrenta mais um problema fora das quatro linhas. O volante Dudu Vieira teve seu contrato rescindido após decisão da 18ª Vara do Trabalho de Belém, enquanto o paraguaio Ramón Martínez também deve deixar o clube nos próximos dias. Ambos alegam atrasos salariais, direitos de imagem e depósitos de FGTS superiores a dois meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com a decisão da juíza Larssia Cunha Barbosa e Silva, da 18ª Vara do Trabalho de Belém, o vínculo de Dudu Vieira com o clube foi encerrado de forma unilateral devido ao não cumprimento de obrigações trabalhistas. O valor da dívida do Paysandu com o jogador brasileiro é estimado em R$ 600 mil. O atleta havia chegado ao Papão no início da temporada e disputou sua última partida no dia 23 de setembro, contra o Novorizontino, pela Série B. Documento da decisão da Justiça do Trabalho (Reprodução) Legenda (Reprodução)VEJA MAIS Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. Martínez aguarda decisão da Câmara de Disputas da CBF O caso do paraguaio Ramón Martínez, por sua vez, está em análise na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O órgão intimou o clube a se manifestar em até cinco dias antes de emitir decisão definitiva. O valor devido ao atleta é de aproximadamente R$ 700 mil. Martínez, que não entra em campo desde 24 de agosto, na partida contra o Operário, também busca a liberação para atuar por outra equipe ainda nesta temporada. Advogado dos atletas Segundo o advogado Dyego Tavares, representante dos jogadores, as medidas visam garantir a liberação contratual e o pagamento das verbas atrasadas. “Pleiteamos a liberação para que os atletas consigam prosseguir em novo clube, além das verbas atrasadas e do restante do contrato, conforme cláusula compensatória”, explicou o advogado. Paysandu A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve retorno. Papão segue na lanterna da Série Em meio à crise financeira e judicial, o Paysandu tenta reagir dentro de campo. O time é o lanterna da Série B, com 27 pontos, e volta a jogar neste sábado (12), às 18h30, contra o Avaí, no estádio da Curuzu, pela 34ª rodada da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU NOVIDADE Com zagueiros lesionados, Lucão deve ganhar primeira chance como titular no Paysandu Cria da base bicolor, defensor de 21 anos pode começar jogando contra o Avaí e vê a oportunidade como o “trem” que esperava para mostrar serviço e garantir espaço na temporada 2026 23.10.25 19h50 FUTEBOL Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários Jogador obteve a rescisão contratual após decisão na 18ª Vara do Trabalho de Belém, por salários atrasados e não recolhimento de FGTS 23.10.25 19h19 Futebol Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia 23.10.25 12h58 Futebol Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. 23.10.25 11h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22