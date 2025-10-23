Volante Dudu Vieira rescinde com o Paysandu na justiça por atrasos de salários

O Paysandu enfrenta mais um problema fora das quatro linhas. O volante Dudu Vieira teve seu contrato rescindido após decisão da 18ª Vara do Trabalho de Belém, enquanto o paraguaio Ramón Martínez também deve deixar o clube nos próximos dias. Ambos alegam atrasos salariais, direitos de imagem e depósitos de FGTS superiores a dois meses.

De acordo com a decisão da juíza Larssia Cunha Barbosa e Silva, da 18ª Vara do Trabalho de Belém, o vínculo de Dudu Vieira com o clube foi encerrado de forma unilateral devido ao não cumprimento de obrigações trabalhistas. O valor da dívida do Paysandu com o jogador brasileiro é estimado em R$ 600 mil.

O atleta havia chegado ao Papão no início da temporada e disputou sua última partida no dia 23 de setembro, contra o Novorizontino, pela Série B.

Documento da decisão da Justiça do Trabalho

(Reprodução)

Martínez aguarda decisão da Câmara de Disputas da CBF

O caso do paraguaio Ramón Martínez, por sua vez, está em análise na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O órgão intimou o clube a se manifestar em até cinco dias antes de emitir decisão definitiva. O valor devido ao atleta é de aproximadamente R$ 700 mil.

Martínez, que não entra em campo desde 24 de agosto, na partida contra o Operário, também busca a liberação para atuar por outra equipe ainda nesta temporada.

Advogado dos atletas

Segundo o advogado Dyego Tavares, representante dos jogadores, as medidas visam garantir a liberação contratual e o pagamento das verbas atrasadas.

“Pleiteamos a liberação para que os atletas consigam prosseguir em novo clube, além das verbas atrasadas e do restante do contrato, conforme cláusula compensatória”, explicou o advogado.

Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve retorno.

Papão segue na lanterna da Série

Em meio à crise financeira e judicial, o Paysandu tenta reagir dentro de campo. O time é o lanterna da Série B, com 27 pontos, e volta a jogar neste sábado (12), às 18h30, contra o Avaí, no estádio da Curuzu, pela 34ª rodada da Série B.