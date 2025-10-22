Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, voltou a se pronunciar a respeito da ideia da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Papão. Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, do YouTube, Roger afirmou que a ideia de vender o clube não é cogitada por ninguém dentro da atual gestão bicolor.

“Eu recebi muita mensagem com narrativas e falta de interpretação. Muita gente colocou que eu ia vender o clube, mas, na verdade, eu só dei o meu ponto de vista, dizendo que o time tem que passar por SAF. Vários clubes do mundo fazem isso, mas é um assunto delicado que não vai ser feito na minha gestão. Ninguém vai vender o Paysandu”, declarou.

O presidente seguiu se justificando, afirmando que apenas acredita que o atual modelo de gestão já está ultrapassado e precisa mudar. Além disso, ele abordou a questão da propagação de narrativas falsas nas redes sociais, comentando também sobre a falta de interpretação das pessoas.

“Isso não vai ocorrer na minha gestão, que não tem nem tempo para fazer isso e nem vai fazer. Eu acho que ninguém interpreta direito as coisas hoje. Por isso, eu vim aqui me explicar sobre o que eu disse. Eu apenas dei o meu ponto de vista. Cada um interpreta do jeito que quiser, mas agora eu estou esclarecendo”, completou.

Valores do Papão para SAF

Na última conversa com Abner Luiz, o dirigente revelou que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paysandu foi avaliada em R$ 300 milhões, valor que considera apenas o departamento de futebol. Essa avaliação se deve ao fato de que um dos modelos de negócio estudados prevê o desmembramento das áreas do clube e a divisão de porcentagens com o comprador.

“A SAF do Paysandu é R$ 300 milhões. A gente fez o valuation dela junto com uma empresa e deu esses 300 milhões. O futebol, é claro, pois tu desmembra do resto. E aí tem vários modelos de SAF, com o clube tendo 20%, etc.”, concluiu.