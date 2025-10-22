Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. Pedro Garcia 22.10.25 11h45 Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, do YouTube, Roger afirmou que a ideia de vender o clube não é cogitada por ninguém dentro da atual gestão bicolor. (Fernando Torres / Paysandu) O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, voltou a se pronunciar a respeito da ideia da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Papão. Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, do YouTube, Roger afirmou que a ideia de vender o clube não é cogitada por ninguém dentro da atual gestão bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Eu recebi muita mensagem com narrativas e falta de interpretação. Muita gente colocou que eu ia vender o clube, mas, na verdade, eu só dei o meu ponto de vista, dizendo que o time tem que passar por SAF. Vários clubes do mundo fazem isso, mas é um assunto delicado que não vai ser feito na minha gestão. Ninguém vai vender o Paysandu”, declarou. O presidente seguiu se justificando, afirmando que apenas acredita que o atual modelo de gestão já está ultrapassado e precisa mudar. Além disso, ele abordou a questão da propagação de narrativas falsas nas redes sociais, comentando também sobre a falta de interpretação das pessoas. VEJA MAIS Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores “Isso não vai ocorrer na minha gestão, que não tem nem tempo para fazer isso e nem vai fazer. Eu acho que ninguém interpreta direito as coisas hoje. Por isso, eu vim aqui me explicar sobre o que eu disse. Eu apenas dei o meu ponto de vista. Cada um interpreta do jeito que quiser, mas agora eu estou esclarecendo”, completou. Valores do Papão para SAF Na última conversa com Abner Luiz, o dirigente revelou que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paysandu foi avaliada em R$ 300 milhões, valor que considera apenas o departamento de futebol. Essa avaliação se deve ao fato de que um dos modelos de negócio estudados prevê o desmembramento das áreas do clube e a divisão de porcentagens com o comprador. "A SAF do Paysandu é R$ 300 milhões. A gente fez o valuation dela junto com uma empresa e deu esses 300 milhões. O futebol, é claro, pois tu desmembra do resto. E aí tem vários modelos de SAF, com o clube tendo 20%, etc.", concluiu. 